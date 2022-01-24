З України до Європи від 179 гривень: швидкий розпродаж у Wizz Air – деталі пропозиції
24 січня 2022 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:lowcost.ua
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air організувала швидкий розпродаж. Пропонує своїм клієнтам квитки з України до Європи від 179 гривень (5 євро).
Також в системі бронювання авіаперевізника є багато квитків від 279 – 309 гривень (9 – 10 євро).
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Wizz Air влаштував швидкий розпродаж
Дешеві квитки за ціною від 5 євро доступні за декількома напрямками з міст України. Наприклад, з Києва до Варшави, Катовіце, Вроцлаву, Кракова, Риму та Мілану, зі Львова до Меммінгена та Вроцлаву.Зверніть увагу! Ознайомитися із повною картою напрямків Wizz Air можна за посиланням.
Деталі пропозиції:
- розпродаж триватиме до 24 січня 2022 року включно й поширюється на окремі рейси до 28 лютого 2022 року;
- знижка застосовується лише для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір;
- рекламна акція не поширюється на групові бронювання;
- у вартості найдешевших квитків тільки маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 сантиметрів;
- забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.
Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:
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- Крім того, лоукостер потрапив до 10 найбільших авіакомпаній Європи у 2021 році.