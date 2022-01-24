З України до Європи від 179 гривень: швидкий розпродаж у Wizz Air – деталі пропозиції

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air організувала швидкий розпродаж. Пропонує своїм клієнтам квитки з України до Європи від 179 гривень (5 євро).

Також в системі бронювання авіаперевізника є багато квитків від 279 – 309 гривень (9 – 10 євро).

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Wizz Air влаштував швидкий розпродаж

Дешеві квитки за ціною від 5 євро доступні за декількома напрямками з міст України. Наприклад, з Києва до Варшави, Катовіце, Вроцлаву, Кракова, Риму та Мілану, зі Львова до Меммінгена та Вроцлаву.

Деталі пропозиції:

розпродаж триватиме до 24 січня 2022 року включно й поширюється на окремі рейси до 28 лютого 2022 року;

й поширюється на окремі рейси до 28 лютого 2022 року; знижка застосовується лише для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір;

рекламна акція не поширюється на групові бронювання;

у вартості найдешевших квитків тільки маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 сантиметрів;

забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.

Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:

Ознайомитися із повною картою напрямків Wizz Air можна за посиланням

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