Также в системе бронирования авиаперевозчика есть много билетов от 279 – 309 гривен (9 – 10 евро).
А вы знали Ryanair и Wizz Air массово отменяют рейсы из Харькова: куда не будут летать до марта
Wizz Air устроил быструю распродажу
Дешевые билеты по цене от 5 евро доступны по нескольким направлениям из городов Украины. Например, из Киева в Варшаву, Катовице, Вроцлав, Краков, Рим и Милан, из Львова в Мемминген и Вроцлав.
Детали предложения:
- распродажа продлится до 24 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;
- скидка применяется только для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор;
- рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;
- в стоимости самых дешевых билетов только маленькая ручная кладь размером 40x30x20 сантиметров;
- забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.
Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:
Другие интересные новости Wizz Air
- Венгерский лоукостер анонсировал новый авиарейс из Вены в ОАЭ;
- Wizz Air отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года, а также забрал с продажи билеты на 10 рейсов из Украины;
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава.
- Кроме того, лоукостер попал в 10 крупнейших авиакомпаний Европы в 2021 году.