Мовиться про церкву Святого Миколая. І 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про неї докладніше.

Тут насправді починається Львів: чим цікава церква Святого Миколая та яка її роль в історії міста?

Перша письмова згадка про церкву Святого Миколая у Львові датується 1292 роком. Вона значно старша за площу Ринок та Оперний театр. І церква ця має стратегічне значення для розуміння топографії та історії Львова.

Саме навколо неї формувалася перша фортечна зона у XIV столітті, звідси простягалися мури, що оточували центральну частину міста до XVI століття. А розташування на перетині доріг робило храм орієнтиром для мандрівників.

Протягом історії храм зазнавав руйнувань від татарських набігів, а відтак і перебудов. Як зазначає "Інтерактивний Львів", перша будова храму кінця ХІІІ століття поєднувала візантійсько-руський план із романською технікою. Пізніші реконструкції додали храму елементи бароко, а ікони там датуються XVII століттям.

До сьогодні церква пройшла реставрацію фасадів та дзвіниці, що дозволило відновити оригінальний вигляд. Зараз доступні екскурсії та підйом на оглядовий майданчик дзвіниці у 60 метрів заввишки. Звідти видно Ринок, дахи кам'яниць та північну частину міста.

До слова, геть поруч розташовані ключові пам'ятки Львова – Домініканський собор з бароковими вежами та площа Ринок із 44 кам'яницями, а також і Оперний театр з афінськими мотивами. Церква працює щодня з 9 до 19, вхід безплатний і можна фотографувати.

