Мовиться про церкву Святого Миколая. І 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про неї докладніше.
Дивіться також Де у Львові розташований мікрорайон, названий на честь культового серіалу, і як так сталося
Тут насправді починається Львів: чим цікава церква Святого Миколая та яка її роль в історії міста?
Перша письмова згадка про церкву Святого Миколая у Львові датується 1292 роком. Вона значно старша за площу Ринок та Оперний театр. І церква ця має стратегічне значення для розуміння топографії та історії Львова.
Саме навколо неї формувалася перша фортечна зона у XIV столітті, звідси простягалися мури, що оточували центральну частину міста до XVI століття. А розташування на перетині доріг робило храм орієнтиром для мандрівників.
Протягом історії храм зазнавав руйнувань від татарських набігів, а відтак і перебудов. Як зазначає "Інтерактивний Львів", перша будова храму кінця ХІІІ століття поєднувала візантійсько-руський план із романською технікою. Пізніші реконструкції додали храму елементи бароко, а ікони там датуються XVII століттям.
До сьогодні церква пройшла реставрацію фасадів та дзвіниці, що дозволило відновити оригінальний вигляд. Зараз доступні екскурсії та підйом на оглядовий майданчик дзвіниці у 60 метрів заввишки. Звідти видно Ринок, дахи кам'яниць та північну частину міста.
Цікаві факти про церкву Святого Миколая у Львові: дивіться відео heritageinstone
До слова, геть поруч розташовані ключові пам'ятки Львова – Домініканський собор з бароковими вежами та площа Ринок із 44 кам'яницями, а також і Оперний театр з афінськими мотивами. Церква працює щодня з 9 до 19, вхід безплатний і можна фотографувати.
Які ще туристичні магніти Львова варто відвідати кожному?
Домініканський собор. Це один із найвиразніших барокових храмів Львова, відомий масивним куполом, інтер'єром із фресками та колишніми монастирськими приміщеннями. Сьогодні це популярна туристична точка з цікавими екскурсіями.
Високий замок. Це парковий пагорб із залишками фортеці XIV століття та оглядовими майданчиками, звідки відкривається один із найкращих панорамних видів на Львів. Місце приваблює туристів також можливостями для фото та відпочинку на природі.