Говорится о церкви Святого Николая. И 24 Канал со ссылкой на lviv.travel расскажет о ней подробнее.

Здесь на самом деле начинается Львов: чем интересна церковь Святого Николая и какова ее роль в истории города?

Первое письменное упоминание о церкви Святого Николая во Львове датируется 1292 годом. Она значительно старше площади Рынок и Оперного театра. И церковь эта имеет стратегическое значение для понимания топографии и истории Львова.

Именно вокруг нее формировалась первая крепостная зона в XIV веке, отсюда простирались стены, окружавшие центральную часть города до XVI века. А расположение на пересечении дорог делало храм ориентиром для путешественников.

На протяжении истории храм подвергался разрушениям от татарских набегов, а затем и перестройкам. Как отмечает "Интерактивный Львов", первое строение храма конца XIII века сочетало византийско-русский план с романской техникой. Более поздние реконструкции добавили храму элементы барокко, а иконы там датируются XVII веком.

До сих пор церковь прошла реставрацию фасадов и колокольни, что позволило восстановить оригинальный вид. Сейчас доступны экскурсии и подъем на смотровую площадку колокольни в 60 метров высотой. Оттуда видно Рынок, крыши домов и северную часть города.

К слову, совсем рядом расположены ключевые достопримечательности Львова – Доминиканский собор с барочными башнями и площадь Рынок с 44 каменными домами, а также и Оперный театр с афинскими мотивами. Церковь работает ежедневно с 9 до 19, вход бесплатный и можно фотографировать.

