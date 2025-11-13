Цікаві подробиці цієї локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The New York Times.
Що відомо про прем'єру постановки "Голодні ігри" у новому театрі Лондона?
У лондонському районі Кенарі-Уорф 12 листопада 2025 року відкрився спеціально збудований трьохповерховий театр Troubadour, де відбулася театральна адаптація роману Сюзанни Коллінз "Голодні ігри". Будівля вміщує 1200 глядачів і оснащена сучасними спецефектами: блоки сидінь рухаються, виконавці літають по сцені, а вогонь та стріли додають видовищності.
Режисер Метью Данстер прагнув створити не просто повторення книги чи фільму, а унікальний театральний досвід. Актори виконують кілька ролей одночасно, а технічна команда демонструє трюки та спецефекти відкрито, щоб глядачі бачили всю механіку шоу.
Як виглядає сцена театру "Голодні ігри": дивитись відео / інстаграм Thehungergamesonstage
Дія вистави відбувається у вигаданому авторитарному світі Панему, де щорічно 24 дітей беруть участь у смертельних Голодних іграх. Постановка поєднує жах та насильство роману з видовищністю та інтерактивністю, щоб утримати увагу глядача.
У виставі задіяно близько 20 акторів, молоді виконавці демонструють фізичну підготовку: сцена активно задіює рухи, польоти та трюки. Міа Каррагер у ролі Кетнісс Евердін зазначає, що фізично виснажлива гра робить постановку унікальною порівняно з фільмом, адже всі емоції глядачі спостерігають у реальному часі.
В чому унікальність театру?
- Сцена облаштована у формі арени, нагадуючи гладіаторські бої;
- Декорації та актори з'являються через підлогу або стелю;
- Вся хореографія акторів відбувається буквально на відстані "витягнутої руки" від глядачів, але все в розумних заходах безпеки.
Сцена вистави з театру "Голодні ігри" / фото The New York Times
Живий ритуал присутності з іншими людьми, коли всі проходять через ці жахливі обставини, робить його особливим і вартий того, щоб його мати,
– коментує драматург Конор Макферсон.
Як пише The Guardian, найбільша перевага театральної постановки над фільмом і книгою полягає в тому, що глядачі дійсно відчувають себе частиною шоу: всі стають ніби кровожерливою аудиторією, а рухомі блоки сидінь додають відчуття повного занурення. Шанувальники франшизи, ймовірно, будуть у захваті, а фінал залишає відкриту можливість для повернення "палаючої дівчини" у майбутніх постановках.
Яка вартість квитків на виставу та адреса театру?
Квитки доступні за ціною від 30 фунтів стерлінгів. Стандартні місця коштують від 60 фунтів, а преміум-квитки від 125 фунтів стерлінгів.
Театр розташований всього за 10 хвилин від центру міста:
Що відвідати у Лондоні?
Ми вже розповідали про не банальні локації Лондона, які обов'язково варто відвідати, якщо ви вперше у столиці Великої Британії. Одна з них Uber Boat – це пасажирський човен, який возить людей по Темзі. Він має понад 20 зупинок і проїжджає повз найкрасивіші види на місто.
Також відкрийте для себе Ковен-Гарден у Лондоні, який зберіг справжню атмосферу старого міста. Колись район навіть належав монахам Вестмінстерського абатства й служив їм овочевим садом.