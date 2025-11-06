Колись Ковент-Гарден належав монахам Вестмінстерського абатства й служив їм овочевим садом, а сьогодні – це один із найпопулярніших торгових районів Лондона. Якщо цікаві деталі, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на DiscoverBritian.com.

Чому Ковент-Гарден є справжнім Лондоном?

Більшість туристів асоціюють Лондон із Біг-Беном, Букінгемським палацом та Оксфорд-стріт, але справжній дух британської столиці живе не серед натовпу покупців, а у вузьких вуличках, старовинних площах і затишних двориках. Одним із таких місць є Ковент-Гарден – район, який зберіг автентичність і чарівність старовинного Лондона.

Як виглядає Ковент-Гарден: дивитись відео

Ще у 1200-х роках ці землі належали бенедиктинським ченцям Вестмінстерського абатства. Вони доглядали сад та овочеві грядки, а назва району Convent Garden, або "монастирський сад" нагадує про це минуле.

Після закриття монастирів Генріхом VIII земля перейшла до графів Бедфордів, а у 1630-х тут з'явилася перша в Англії громадська площа, спроєктована за італійським зразком архітектором Ініго Джонсом.

Ринок Ковент-Гарден / фото London Wals

У 1654 році на площі відкрився ринок фруктів і овочів, який швидко став центром життя району. Незабаром поряд із торговцями оселилися й митці. Тут народився знаменитий художник Джозеф Меллорд Вільям Тернер, а церква Святого Павла, зведена Ініго Джонсом, стала "Церквою акторів" – всередині меморіали Чарлі Чапліну та Ноелю Коварду.

У 19 столітті герцог Бедфордський доручив архітектору Чарльзу Фаулеру побудувати критий павільйон для ринку, який став символом Ковент-Гардена. Тут бував Чарльз Діккенс, який описував район, як "місце минулого й сьогодення, таємниці, романтики, краси й потворності".

Серед історичних закладів варто згадати ресторан Rules, заснований у 1798 році, де обідали Діккенс, Марлен Дітріх та Лоуренс Олів'є.

Королівський оперний театр / фото Advisir.Travel

Ковент-Гарден також прославився мистецтвом: тут розташований Королівський оперний театр, який є домом для Королівської опери та балету. Район згадав Джордж Бернард Шоу у "Пігмаліоні", а пізніше його екранізували, як "Моя прекрасна леді".

Які пам'ятки є в Ковент-Гардені?

Як пише London Wals, Seven Dials – це зона з семи вулиць, створена Томасом Нілом у 1690-х роках. У центрі стоїть стовп сонячного годинника. Раніше відомий ярмарками птахів та тварин, сьогодні тут працює Seven Dials Market, а також театри Donmar Warehouse і Cambridge Theatre.

Neal’s Yard – це яскравий внутрішній дворик у Seven Dials із кафе, ресторанами та магазинами. Тут пропонують все: від британських сирів до італійської піци, а всі заклади дбають про стійкість та етичну торгівлю.

Лондонський музей транспорту розташований у колишній будівлі квіткового ринку на південно-східному куті Ковент-Гарден. Музей розповідає про історію транспорту Лондона: від Тюдорських барж і вікторіанських кінних трамваїв до грузинських крісел-седанів та сучасного метро.

