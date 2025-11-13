Интересные подробности этой локации? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The New York Times.

Что известно о премьере постановки "Голодные игры" в новом театре Лондона?

В лондонском районе Кенари-Уорф 12 ноября 2025 года открылся специально построенный трехэтажный театр Troubadour, где состоялась театральная адаптация романа Сюзанны Коллинз "Голодные игры". Здание вмещает 1200 зрителей и оснащено современными спецэффектами: блоки сидений двигаются, исполнители летают по сцене, а огонь и стрелы добавляют зрелищности.

Режиссер Мэтью Данстер стремился создать не просто повторение книги или фильма, а уникальный театральный опыт. Актеры исполняют несколько ролей одновременно, а техническая команда демонстрирует трюки и спецэффекты открыто, чтобы зрители видели всю механику шоу.

Как выглядит сцена театра "Голодные игры": смотреть видео / инстаграм Thehungergamesonstage

Действие спектакля происходит в вымышленном авторитарном мире Панему, где ежегодно 24 детей участвуют в смертельных Голодных играх. Постановка сочетает ужас и насилие романа со зрелищностью и интерактивностью, чтобы удержать внимание зрителя.

В спектакле задействовано около 20 актеров, молодые исполнители демонстрируют физическую подготовку: сцена активно задействует движения, полеты и трюки. Миа Каррагер в роли Кетнисс Эвердин отмечает, что физически изнурительная игра делает постановку уникальной по сравнению с фильмом, ведь все эмоции зрители наблюдают в реальном времени.

В чем уникальность театра?

Сцена обустроена в форме арены, напоминая гладиаторские бои;

Декорации и актеры появляются через пол или потолок;

Вся хореография актеров происходит буквально на расстоянии "вытянутой руки" от зрителей, но все в разумных мерах безопасности.

Сцена спектакля из театра "Голодные игры" / фото The New York Times

Живой ритуал присутствия с другими людьми, когда все проходят через эти ужасные обстоятельства, делает его особенным и стоит того, чтобы его иметь,

– комментирует драматург Конор Макферсон.

Как пишет The Guardian, самое большое преимущество театральной постановки над фильмом и книгой заключается в том, что зрители действительно чувствуют себя частью шоу: все становятся будто кровожадной аудиторией, а подвижные блоки сидений добавляют ощущение полного погружения. Поклонники франшизы, вероятно, будут в восторге, а финал оставляет открытую возможность для возвращения "горящей девушки" в будущих постановках.

Какова стоимость билетов на спектакль и адрес театра?

Билеты доступны по цене от 30 фунтов стерлингов. Стандартные места стоят от 60 фунтов, а премиум-билеты от 125 фунтов стерлингов.

Театр расположен всего в 10 минутах от центра города:

