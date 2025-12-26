Топ-10 культових пам'яток Європи, які варто викинути зі своїх планів на 2026 рік
- Балкон Джульєтти у Вероні названий туристичною пам'яткою номер один, якої слід уникати у 2026 році, оскільки він не має жодного відношення до історії Ромео і Джульєтти.
- Лестер-сквер у Лондоні та Блакитна лагуна в Ісландії увійшли до трійки найгірших туристичних атракцій у Європі.
У світі є багато відомих туристичних атракцій, з якими асоціюють ті чи інші міста, як-от Ейфелева вежа і Париж. Та часто такі місця розчаровують та псують враження від поїздки.
Команда мандрівників The Telegraph склала список з 10 "нецікавих" туристичних атракцій Європи, пише 24 Канал. Ці локації рекомендують оминати, щоб уникнути розчарування.
Дивіться також Досвідчена туристка назвала приховану перлину біля Венеції, яку має побачити кожен
Які туристичні місця варто уникати?
Перше місце посіла атракція в країні, яку щороку відвідує величезна кількість мандрівників. За даними The Telegraph, туристичною пам'яткою номер один, якої слід уникати у 2026 році, є балкон Джульєтти у Вероні. Видання зазначає, що Шекспір насправді ніколи не бував у Вероні, а балкон насправді не має жодного відношення до історії Ромео і Джульєтти.
Однак ця туристична пам'ятка залишається популярною. Як пише Express, через величезні натовпи відвідувачів тепер за її відвідування потрібно платити 12 євро. Варто також зазначити, що балкон був доданий до будівлі лише в 1930-х роках, що підкріплює думку про те, що ця туристична пам'ятка є лише способом заробити гроші.
Друге місце в списку посідає Велика Британія, оскільки Лестер-сквер у Лондоні був названий однією з туристичних атракцій, яких слід уникати. Площа відома своєю переповненістю, закладами швидкого харчування і туристичними атракціями.
Трійку місць, які не варто відвідувати, замкнула Блакитна лагуна в Ісландії.
Топ-10 найгірших туристичних атракцій у 2026 році
- Балкон Джульєтти, Верона
- Лестер-сквер, Лондон
- Блакитна лагуна, Ісландія
- Камінь красномовства, Ірландія
- Репербан, Гамбург
- Манекен Піс, Брюссель
- Мона Ліза, Париж
- Прогулянка на гондолі у Венеції
- Русалонька, Копенгаген
- Джон О'Гроутс, Шотландія
Які ще місця радять уникати туристам?
У попередні роки чимало курортів Європи зіткнулися з надмірним туризмом, що негативно вплинуло на враження мандрівників. Наприклад, експерт з подорожей Ігнасіо Меріно розкритикував Санторіні в Греції за переповненість туристами, високі ціни та погане ставлення місцевих.
Канарські острови – ще одне популярне місце, яке часто можна знайти у списку рекомендацій для подорожей. Однак туристичний сайт Fodors Travel опублікував список місць, які не варто відвідувати у 2026 році, до якого потрапили й Канари.
Додамо, що канадський турист відвідав Туніс, популярний курорт у Північній Африці. Він описав свою подорож як пекло та розповів, що зіштовхнувшись з шахрайством та агресивними торговцями.
Часті питання
Чому балкон Джульєтти у Вероні вважається нецікавою туристичною атракцією?
Балкон Джульєтти у Вероні вважається нецікавою туристичною атракцією, оскільки Шекспір ніколи не був у Вероні, а балкон не має жодного стосунку до історії Ромео і Джульєтти. Додатково, балкон був доданий до будівлі лише в 1930-х роках, що підсилює думку про його комерційний характер.
Які інші місця увійшли до списку 'нецікавих' туристичних атракцій Європи?
Інші місця, які увійшли до списку 'нецікавих' туристичних атракцій Європи, включають Лестер-сквер у Лондоні, Блакитну лагуну в Ісландії, Камінь красномовства в Ірландії, Репербан у Гамбурзі, Манекен Піс у Брюсселі, Мона Лізу в Парижі, прогулянку на гондолі у Венеції, Русалоньку в Копенгагені та Джон О'Гроутс у Шотландії.
Чому Лестер-сквер у Лондоні потрапив до списку?
Лестер-сквер у Лондоні потрапив до списку через свою переповненість, наявність закладів швидкого харчування і туристичних атракцій, які, на думку видання The Telegraph, роблять його нецікавим для відвідувачів.