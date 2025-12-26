Топ-10 культовых достопримечательностей Европы, которые стоит выбросить из своих планов на 2026 год
- Балкон Джульетты в Вероне назван туристической достопримечательностью номер один, которой следует избегать в 2026 году, поскольку он не имеет никакого отношения к истории Ромео и Джульетты.
- Лестер-сквер в Лондоне и Голубая лагуна в Исландии вошли в тройку худших туристических достопримечательностей в Европе.
В мире есть много известных туристических достопримечательностей, с которыми ассоциируют те или иные города, например Эйфелева башня и Париж. Но часто такие места разочаровывают и портят впечатление от поездки.
Команда путешественников The Telegraph составила список из 10 "неинтересных" туристических достопримечательностей Европы, пишет 24 Канал. Эти локации рекомендуют обходить, чтобы избежать разочарования.
Какие туристические места стоит избегать?
Первое место заняла аттракция в стране, которую ежегодно посещает огромное количество путешественников. По данным The Telegraph, туристической достопримечательностью номер один, которой следует избегать в 2026 году, является балкон Джульетты в Вероне. Издание отмечает, что Шекспир на самом деле никогда не бывал в Вероне, а балкон на самом деле не имеет никакого отношения к истории Ромео и Джульетты.
Однако эта туристическая достопримечательность остается популярной. Как пишет Express, из-за огромных толп посетителей теперь за ее посещение нужно платить 12 евро. Стоит также отметить, что балкон был добавлен к зданию лишь в 1930-х годах, что подкрепляет мнение о том, что эта туристическая достопримечательность является лишь способом заработать деньги.
Второе место в списке занимает Великобритания, поскольку Лестер-сквер в Лондоне был назван одной из туристических аттракций, которых следует избегать. Площадь известна своей переполненностью, заведениями быстрого питания и туристическими аттракциями.
Тройку мест, которые не стоит посещать, замкнула Голубая лагуна в Исландии.
Топ-10 худших туристических аттракций в 2026 году
- Балкон Джульетты, Верона
- Лестер-сквер, Лондон
- Голубая лагуна, Исландия
- Камень красноречия, Ирландия
- Репербан, Гамбург
- Манекен Пис, Брюссель
- Мона Лиза, Париж
- Прогулка на гондоле в Венеции
- Русалочка, Копенгаген
- Джон О'Гроутс, Шотландия
Какие еще места советуют избегать туристам?
В предыдущие годы многие курорты Европы столкнулись с чрезмерным туризмом, что негативно повлияло на впечатления путешественников. Например, эксперт по путешествиям Игнасио Мерино раскритиковал Санторини в Греции за переполненность туристами, высокие цены и плохое отношение местных.
Канарские острова – еще одно популярное место, которое часто можно найти в списке рекомендаций для путешествий. Однако туристический сайт Fodors Travel опубликовал список мест, которые не стоит посещать в 2026 году, в который попали и Канары.
Добавим, что канадский турист посетил Тунис, популярный курорт в Северной Африке. Он описал свое путешествие как ад и рассказал, что столкнувшись с мошенничеством и агрессивными торговцами.
