Українська блогерка Юля Беркута розповіла, як можна побачити найкрасивіший світанок на Драгобраті та скільки це коштує. Найвища точка гори Жандарм відкриває неймовірні краєвиди, а піднятись нагору можна лише на ратраку. Для цього необхідно заздалегідь забронювати місце.

Як побачити неймовірний світанок на Драгобраті / інстаграм julia.berkuta

Прогулянка починається о 6:45 ранку у визначеній локації, підйом займає близько 20 хвилин. На вершині можна гуляти, фотографуватися, пити чай і милуватися гірськими пейзажами. Вся подорож займає близько години. Спуститися вниз можна самостійно або на тому ж ратраку. Вартість такої екскурсії становить приблизно 1000 гривень.

Для багатьох туристів підйом на Жандарм стає унікальною можливістю спостерігати яскравий світанок із неймовірними краєвидами Чорногірського хребта. Звідси відкривається чудова панорама на найвищу вершину України – Говерлу, а також на величний Петрос, пише "Карпатіум".

Важливо пам'ятати, що погода грає ключову роль у такій подорожі. На жаль, на 100 відсотків передбачити її неможливо, тому шанси на гарний світанок оцінюються приблизно як 50 на 50.

Що корисно знати перед відпочинком у Буковелі?