Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Bukovel.
Які є топові заклади у Буковелі?
1. Margherita
Перший італійський ресторан мережі La Famiglia у Буковелі. Концепція "Bistro e Pizzeria" поєднує швидке обслуговування та келих улюбленого вина. Ідеальне місце після морозної прогулянки: тераса з видом на гори чи озеро Молодості та автентичні італійські страви – паста ручної роботи та різновиди моцарели з Італії.
Відпочинок у GIRAFA RESTAURANT / LOUNGE / інстаграм girafa.bukovel
2. GIRAFA RESTAURANT / LOUNGE
Середземноморська кухня з паельєю та неаполітанською піцою з дров'яної печі. Меню доповнене стравами української та гуцульської кухні. Вечорами ресторан пропонує широку винну карту.
3. Teppan Grill / Sushi
Мінімалістичний дизайн, японська кухня та коктейлі з ефектною подачею. Спеціалізація "теппан-які": суші, роли та страви на розпеченій поверхні.
4. ASIAFOODS
Азійський магазин із локшиною, екзотичними напоями, гострими соусами та спеціями. Ідеально для приготування східних страв або швидкого перекусу. Розташований у зоні променаду.
5. Панорама 12
Страви української та європейської кухні з місцевих продуктів, теплі напої та глінтвейн – чудове місце для відпочинку та романтичної вечері.
6. Le Grand Restaurant
Вишуканий ресторан у готелі Mountain Residence Wellness / SPA. Європейська кухня з авторськими інтерпретаціями шефа, широка винна карта та бездоганний сервіс. Ідеальне місце для святкувань та особливих подій.
Заклад "Грибова Хата": дивитись відео
Також блогерка nadyushik_tok у своєму відео розповіла про заклад "Грибова Хата". Дівчина назвала його найкращим у Буковелі, відзначивши інтер'єр, кухню та обслуговування. Особливо їй сподобався борщ, який вона назвала найсмачнішим у житті. Серед мінусів – великі черги та неможливість раннього бронювання, на що туристи також звертають увагу у коментарях.
Де можна вигідно поїсти у Буковелі?
Ми вже розповідали, де можна недорого поїсти у Буковелі, і що важливо, їжа там смачна. Ми перелічили кілька закладів із хорошими відгуками, але найдешевший варіант харчування на курорті – це готувати самостійно. Продукти для цього можна придбати у супермаркетах, наприклад, Сільпо. Також завжди можна обрати McDonald's – варіант, знайомий усім, швидкий і передбачуваний за цінами.