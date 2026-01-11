Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Bukovel.

Які є топові заклади у Буковелі?

1. Margherita

Перший італійський ресторан мережі La Famiglia у Буковелі. Концепція "Bistro e Pizzeria" поєднує швидке обслуговування та келих улюбленого вина. Ідеальне місце після морозної прогулянки: тераса з видом на гори чи озеро Молодості та автентичні італійські страви – паста ручної роботи та різновиди моцарели з Італії.

Відпочинок у GIRAFA RESTAURANT / LOUNGE / інстаграм girafa.bukovel

2. GIRAFA RESTAURANT / LOUNGE

Середземноморська кухня з паельєю та неаполітанською піцою з дров'яної печі. Меню доповнене стравами української та гуцульської кухні. Вечорами ресторан пропонує широку винну карту.

3. Teppan Grill / Sushi

Мінімалістичний дизайн, японська кухня та коктейлі з ефектною подачею. Спеціалізація "теппан-які": суші, роли та страви на розпеченій поверхні.

4. ASIAFOODS

Азійський магазин із локшиною, екзотичними напоями, гострими соусами та спеціями. Ідеально для приготування східних страв або швидкого перекусу. Розташований у зоні променаду.

5. Панорама 12

Страви української та європейської кухні з місцевих продуктів, теплі напої та глінтвейн – чудове місце для відпочинку та романтичної вечері.

6. Le Grand Restaurant

Вишуканий ресторан у готелі Mountain Residence Wellness / SPA. Європейська кухня з авторськими інтерпретаціями шефа, широка винна карта та бездоганний сервіс. Ідеальне місце для святкувань та особливих подій.

