Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на TripAdvisor.
Дивіться також Тут літо посеред зими: аквапарк у Буковелі, де можна поплавати у басейні з видом на гори
Де можна вигідно та смачно поїсти у Буковелі?
На платформі TripAdvisor ми знайшли топ 4 найкращі локації, де ціни не надто завищені, їжа смачна, а відвідувачам подобаються і самі заклади, і рівень обслуговування:
- Arena;
- Pizzeria Don Yapon;
- Rondel Bar / Grill;
- У Галини;
Доступні ціни у Буковелі: дивитись відео
Ще одним закладом є Cufer Restaurant. Блогерка nadyushik_tok поділилася у своєму відео, що в цьому закладі доволі вигідні ціни порівняно з іншими ресторанами. Найголовніше, що за таку вартість гостям подають справді величезні порції дуже смачної їжі. Заклад розташований у селі Татарів, урочище Женець, 1.
Дивіться також Що подивитися біля Буковеля: 3 локації, які сподобаються всім
Ну і, звісно, не варто забувати про звичайні магазини, наприклад Сільпо, де можна купити всі необхідні продукти й готувати їжу самостійно. Головне, щоб у ваших апартаментах була кухня та все потрібне для приготування, тоді це, мабуть, найдешевший варіант харчування на будь-якому гірськолижному курорті. Також завжди можна обрати McDonald's – варіант, знайомий усім, швидкий і передбачуваний за цінами.
Скільки коштує відпочинок на різних гірськолижних курортах?
Дізнайтесь про курорт Плай, який є ідеальним вибором цієї зими. Він пропонує 6 трас різного рівня складності, комфортну інфраструктуру та природний захист від вітрів. Також на курорті доступні різні варіанти проживання, ресторани з українською та європейською кухнею, а також додаткові активності, такі як сноуборд-парк, тюбінг та прогулянки на снігоступах.
Або ж, про відпочинок у Словаччині. Про свій досвід відпочинку розповідає українська тревел-блогерка Юлія Беркута. Наприклад, на категорію проживання вона витратила 1 225 євро. Це ціна на три ночі з прямим виходом на схил, сніданками та вечерями.