Де можна вигідно та смачно поїсти у Буковелі?

На платформі TripAdvisor ми знайшли топ 4 найкращі локації, де ціни не надто завищені, їжа смачна, а відвідувачам подобаються і самі заклади, і рівень обслуговування:

Arena;

Pizzeria Don Yapon;

Rondel Bar / Grill;

У Галини;

Ще одним закладом є Cufer Restaurant. Блогерка nadyushik_tok поділилася у своєму відео, що в цьому закладі доволі вигідні ціни порівняно з іншими ресторанами. Найголовніше, що за таку вартість гостям подають справді величезні порції дуже смачної їжі. Заклад розташований у селі Татарів, урочище Женець, 1.

Ну і, звісно, не варто забувати про звичайні магазини, наприклад Сільпо, де можна купити всі необхідні продукти й готувати їжу самостійно. Головне, щоб у ваших апартаментах була кухня та все потрібне для приготування, тоді це, мабуть, найдешевший варіант харчування на будь-якому гірськолижному курорті. Також завжди можна обрати McDonald's – варіант, знайомий усім, швидкий і передбачуваний за цінами.

