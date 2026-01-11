Де таке можна втілити? А в аквапарку "Мавка" у Буковелі. 24 Канал із посиланням на матеріали aquapark.bukovel.com розповість про нього докладніше.

Тепло посеред снігових Карпат: чим цікавий аквапарк "Мавка" у Буковелі?

"Мавка" – водно-розважальний комплекс, який відкрився у лютому 2025 року.​ Як стверджує starapravda.com.ua, це один із найбільших аквапарків у Східній Європі. А створювали його у співпраці з авторами всесвіту "Мавки", популярного українського мультфільму.

Аквапарк пропонує літо посеред зими. Якщо конкретніше, то мовиться про 9 басейнів, з яких 3 працюють цілий рік із постійною температурою води +35 градусів. Тобто навіть взимку можна насолодитися теплою водою та гірськими краєвидами.

Комплекс поділений на тематичні зони, назви яких пов'язані з українською міфологією та популярним мультфільмом про мавку.

Це "Магічний ліс" – 236 квадратних метрів басейнів та 6 атракціонів. Тут є гірки для стрімкого та помірного спуску від 11 до 25 метрів заввишки й від 23 до 190 метрів завдовжки. Одна з гірок навіть обладнана віртуальною реальністю.

Також "Казкова лагуна" – хвильовий басейн із видом на гори, який готує пригоди для дорослих та дітей. Тут тепла вода, гірки, ігри та майстер-класи, а також сауни та зона інфрачервоних ламп, що створюють атмосферу морського курорту у горах.​

А ще є "Джерело життя" – відкритий басейн на даху, найвища точка аквапарку площею 378 квадратних метрів. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати. Тут також є гідромасажна зона, сауна з панорамними вікнами та два бари.​

Ось який вигляд має аквапарк "Мавка" у Буковелі: дивіться відео zirkonium777

Ясна річ, є тут і SPA-комплекс. Це сауни з різними температурами та ефектами – сінна, снігова, релакс, римська, фінська та арома. Також доступні душова зона зі звуковими та світловими ефектами, сольовий, селеновий та холодний басейни.​

Які ціни в "Мавці"? Вартість повного дня – 2200 гривень для дорослих, 3200 зі SPA, а для дітей до 140 сантиметрів зросту – 1550 та 2250 відповідно. Абонемент на 4 години коштує 1700 гривень або 2700 гривень зі SPA. Аквапарк працює щодня з 10 години й до 22.

