Скільки коштує покататись два дні на лижах у Словаччині?

Про свій досвід відпочинку розповідає українська тревел-блогерка Юлія Беркута, а саме катання на лижах у Словаччині. Ось її наступні витрати:

Проживання на три ночі з прямим виходом на схил, сніданками та вечерями 1 225 євро.

Спорядження у Юлії своє, окрім дошки – її взяла за 50 євро на два дні.

Відпочинок у Словаччині

Скіпас 70 євро на день, за два дні вийшло 140 євро.

Перекуси та напої близько 50 євро.

Дорога з Києва (приблизно 2 000 кілометрів в обидва боки, з витратою палива 8 літрів) приблизно 10 000 грн (200 євро). Юлія їхала своїм автомобілем, тому ціна наведена лише за витрати на пальне.

Разом: близько 1 660 євро.

Звісно, можна зекономити, обравши дешевше житло чи інший варіант пересування, але це дає уявлення про середні витрати. Але для порівняння: нещодавно ми розповідали історію української блогерки про відпочинок у Буковелі протягом чотирьох днів. Вона прокоментувала, що за цей час зі своїм хлопцем, враховуючи звичайне житло, харчування та мінімальні розваги і що головне, без катання на лижах, вони витратили майже 120 000 гривень.

Які є гірськолижні курорти у Словаччині?

На платформі TripAdvisor ми знайшли наступні популярні курорти:

Ясна – Низькі Татри (Jasná, Low Tatras) – найбільший курорт, сучасні підйомники, багато трас різної складності, нічне катання.

– найбільший курорт, сучасні підйомники, багато трас різної складності, нічне катання. Татранська Ломниця (Tatranská Lomnica, Високі Татри) – популярний серед професійних лижників, панорамні підйомники, складні траси.

– популярний серед професійних лижників, панорамні підйомники, складні траси. Штребське Плесо (Štrbské Pleso, Високі Татри) – для сімей і новачків, гарне озеро поруч.

для сімей і новачків, гарне озеро поруч. Доновали (Donovaly, Низькі Татри) – великий сімейний курорт, дитячі снігові парки, нічне катання.

– великий сімейний курорт, дитячі снігові парки, нічне катання. Велька Рача (Veľká Rača, Kysuce) – трас багато, підходить для новачків і середнього рівня.

Cкільки коштує покататись на лижах в Україні?