Про три з таких докладніше розповість 24 Канал. Вони точно сподобаються всім – від дітей до дорослих.​

Буковель – це не тільки лижі: які 3 казкові місця поруч точно вас вразять узимку?

Якщо ви вже накаталися на схилах або просто захотіли різноманітності, з Буковелю можна поїхати на денну екскурсію. Є кілька вкрай цікавих місць поблизу курорту. До прикладу:

Яремче – серце Гуцульщини.

Воно розташоване зовсім поряд із Буковелем і є одним з найпопулярніших туристичних центрів Карпат. Тут обов'язково варто побачити водоспад Пробій, як наголошують на karpaty.rocks – один з найповноводніших у Карпатах. Зауважте, що найкращий огляд відкривається з мосту над каскадами води.

Поруч із водоспадом працює сувенірний ринок, де можна придбати традиційний гуцульський одяг, місцеві смаколики та дрібнички на згадку. Завітайте й до ресторану-музею "Гуцульщина" – зрубної дерев'яної конструкції, збудованої без жодного цвяха. Тут можна посмакувати баношем із бринзою і шкварками та юшкою з грибами.

Манявський водоспад – перлина Українських Карпат.

Він розташований біля села Манява в Івано-Франківській області, пише firtka.if.ua, приблизно за дві години автомобілем від Буковеля. Це один із найвищих водоспадів Українських Карпат, він спадає з близько 20 метрів. Вода тут летить зі скелі у вузький каньйон річки Манявка, формуючи незабутнє видовище.​

Щоб дістатися до водоспаду, потрібно залишити автомобіль на спеціальній стоянці в селі Манява і пройти пішки близько 5 – 7 кілометрів через ліс. Маршрут пролягає вздовж річки через мальовничий каньйон. Вхід на територію водоспаду безплатний. А поряд ще й стоїть Манявський скит – історична пам'ятка XVII століття.

Ворохта – містечко віадуків і церков.

Вона розташована всього за приблизно 20 кілометрів від Буковеля на висоті 850 метрів над рівнем моря, пишуть karpaty.info. Це колоритне гуцульське містечко, що славиться сторічними кам'яними віадуками – мостами-переїздами, побудованими ще за часів Австро-Угорщини. Ці архітектурні споруди вражають монументальністю та ідеально вписуються у гірський ландшафт.​​

У Ворохті обов'язково варто відвідати дерев'яні гуцульські церкви, прогулятися лісовими стежками й спробувати місцеву кухню. А ще містечко є ідеальною відправною точкою для походів у гори, зокрема на Говерлу, яка стоїть за близько 20 кілометрів.

