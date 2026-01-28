Саме в цьому храмі служив церковною старостою Михайло Грушевський, йдеться на фейсбук-сторінці "Храму святого Юрія Переможця ПЦУ".

Що варто знати про храм, в якому молився Грушевський?

Священник Микола Біляк розповів, що попри поширений стереотип, що цей храм нібито був "російською церквою" чи осередком московського впливу, історичні факти свідчать про інше. Таке твердження – результат імперського міфу, нав’язаного значно пізніше.

Насправді храм зводився наприкінці XIX століття для православної громади Львова, основою якої були українці. Разом з ними тут молилися греки, серби, болгари, румуни та інші православні народи.

Будівництво храму тривало з 1897 по 1899 рік за проєктом віденського архітектора Густава Захса. До організаційного комітету входив Михайло Грушевський – професор Львівського університету та майбутній очільник Української Центральної Ради.



Храм святого Юрія Переможця / Фото з сайту "Твоє місто"

Упродовж 14 років він виконував обов’язки церковного старости, перетворивши храм на простір української молитви задовго до спроб Москви привласнити цю спадщину.

Чим особливий храм?

Храм святого Юрія Переможця – єдиний у Львові, збудований у романо-візантійському стилі. Його поява стала результатом жертовності місцевої громади. Це ще одне підтвердження того, що українське православ’я у Львові існували не завдяки Москві, а всупереч їй.

У рік 160-річчя від дня народження Грушевського Львівська обласна рада зареєструвала проєкт рішення про проголошення 2026 року Роком Михайла Грушевського – людини, яка залишила глибокий слід в українській історії.

Який знак можна побачити на Домініканському соборі?

На фасаді Домініканського собору у Львові можна знайти герб Домініканського ордену, пише atholiccompany.com. Це собака зі смолоскипом, який лежить на книзі. Смолоскип символізує невтомну освітню та проповідницьку діяльність ордену. Вогонь репрезентує світло істини, яке домініканці несуть у світ через навчання та проповідь.​ А собака позначає виняткову відданість та особливу вірність Богу.

