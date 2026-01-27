Захер-Мазох був австрійським підданим, а народився він у Львові. З посиланням на gpsmycity.com розповідаємо про це докладніше.

Найпровокативніший пам'ятник та інші цікавинки: що пов'язує Захер-Мазоха зі Львовом?

Леопольд фон Захер-Мазох народився 27 січня 1836 року у Львові, чи то пак у Лембергу, як тоді називали місто, що перебувало у складі Австрійської імперії. Батько, Леопольд Захер, обіймав посаду поліцай-президента Галичини, а мати походила з місцевої шляхти.

Національність Захер-Мазоха складна для визначення. Його предки мали різне походження – іспанські євреї, богемські німці з Праги за батьком, а ще українці з материнської лінії. Хай там як, писав він німецькою, але, кажуть, називав себе галицьким українцем, русином.

Родина Леопольда мешкала у будинку на місці сучасного готелю "Гранд" на головному бульварі Львова – проспекті Свободи, тоді ще з видом на річку Полтву. І дитинство, перші 12 років, у Львові справило глибокий вплив на його творчість.

Згодом Захер-Мазох став відомим письменником, чиє прізвище дало назву терміну "мазохізм" з легкої руки психіатра Ріхарда фон Крафт-Ебінга. Проте письменник багато публікував і про інше, зокрема популяризував українську культуру та побут.

Сьогодні у Львові на вулиці Сербській, неподалік площі Ринок у серці Старого міста, встановлено пам'ятник Леопольду фон Захер-Мазоху. Це бронзова статуя у 1,7 метра заввишки, відкрита у квітні 2008 року. Вона стала однією з найвідоміших та найпровокативніших пам'яток міста.

Річ у тім, що збільшувальне скло на грудях статуї відкриває еротичні зображення, а з-під пальта виступають руки. Також ліва кишеня штанів статуї приховує секрет, який запрошує себе розкрити – і туристи вірять, що можна спіймати удачу, якщо засунути руку у цю кишеню.

За пам'ятником, зауважимо, є ресторан, названий на честь письменника. Його виконали спеціально з інтер'єром у чорно-червоних тонах, прикрашеним ланцюгами, кайданами та батогами.

Цікавий факт: прізвище Леопольда з народження було Захер, а Мазох через дефіс додали трохи пізніше, як зазначає forgottengalicia.com. Річ у тім, що після смерті його дядька, останнього чоловіка в родині матері, жінка попросила додати Мазох до прізвища заради збереження роду. А не сталося б цього, термін мазохізм ніколи б з'явився.

