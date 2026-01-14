Це будинок Шпрехера, збудований у 1912 – 1921 роках, також відомий як "Будинок книги". 24 Канал із посиланням на zbruc.eu розповість про нього докладніше.

Як з'явився перший львівський хмарочос та де саме він розташований?

Цей будинок у Львові на площі Міцкевича, 8 має шість поверхів, але так не мало бути. Це неординарна історія, що зробила споруду однією з найскандальніших в історії міста.​

Усе почалося з того, що місцевий бізнесмен Йон Шпрехер у 1911 році замовив архітектору Фердинанду Касслеру спроєктувати та збудувати будинок на місці аварійної австрійської кам'яниці.​ І все б нічого, та Шпрехер хотів більшого, ніж дозволяла влада міста.

Тоді не можна було псувати вигляд Львова у центрі спорудами понад 4 поверхи. Відтак Касслер застосував архітектурну хитрість – перший поверх, себто партер, оформили як "високий цоколь", а над ним ще й розмістили антресоль, яка зробила поверх фактично двоярусним.

Далі над четвертим поверхом зробили мансарду, яка насправді була далеко не маленькою і дорівнювала ще одному повноцінному поверху. У підсумку вийшла шестиповерхова споруда, яка формально вписувалась у законодавчі рамки, але сягала у висоту аж 24 метрів.

Після довгих перепитій, суперечок та скандалів у 1921 році споруду таки завершили. Там ще були заплановані башти, але їх у не втілили через компроміс із владою – інакше будівля була б ще вищою, у 26 метрів.

Цей будинок на площі Міцкевича – перший у Львові хмарочос: дивіться відео dariaguidelviv

Цікавий факт: це був перший львівський будинок, обладнаний двома швидкісними електричними ліфтами. Вже з початку 1922 року його здавали в оренду, і переважну більшість приміщень займали офіси французького нафтового концерну, а у партері оселилися крамниці та аптека.​

Як зазначає zahid.espreso.tv, під час радянської окупації будівлю націоналізували та розмістили там різні державні установи, як-от каси попереднього продажу залізничних квитків. Десь у середині 1960-х приміщення партеру перетворили "Будинок книги", відтоді назва за будинком закріпилася поміж львів'янами.

Сьогодні з книжкового простору тут збереглася лише одна невеличка книгарня. Інші приміщення партеру займають магазини одягу, а решту поверхів – різні орендарі від спортивних організацій до фотостудій та медіа.​ А проте будинок зберігає свій історичний вигляд та навіть через сотню років залишається одним із найвпізнаваніших.

