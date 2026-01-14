Це будинок Шпрехера, збудований у 1912 – 1921 роках, також відомий як "Будинок книги". 24 Канал із посиланням на zbruc.eu розповість про нього докладніше.
Як з'явився перший львівський хмарочос та де саме він розташований?
Цей будинок у Львові на площі Міцкевича, 8 має шість поверхів, але так не мало бути. Це неординарна історія, що зробила споруду однією з найскандальніших в історії міста.
Усе почалося з того, що місцевий бізнесмен Йон Шпрехер у 1911 році замовив архітектору Фердинанду Касслеру спроєктувати та збудувати будинок на місці аварійної австрійської кам'яниці. І все б нічого, та Шпрехер хотів більшого, ніж дозволяла влада міста.
Тоді не можна було псувати вигляд Львова у центрі спорудами понад 4 поверхи. Відтак Касслер застосував архітектурну хитрість – перший поверх, себто партер, оформили як "високий цоколь", а над ним ще й розмістили антресоль, яка зробила поверх фактично двоярусним.
Далі над четвертим поверхом зробили мансарду, яка насправді була далеко не маленькою і дорівнювала ще одному повноцінному поверху. У підсумку вийшла шестиповерхова споруда, яка формально вписувалась у законодавчі рамки, але сягала у висоту аж 24 метрів.
Після довгих перепитій, суперечок та скандалів у 1921 році споруду таки завершили. Там ще були заплановані башти, але їх у не втілили через компроміс із владою – інакше будівля була б ще вищою, у 26 метрів.
Цікавий факт: це був перший львівський будинок, обладнаний двома швидкісними електричними ліфтами. Вже з початку 1922 року його здавали в оренду, і переважну більшість приміщень займали офіси французького нафтового концерну, а у партері оселилися крамниці та аптека.
Як зазначає zahid.espreso.tv, під час радянської окупації будівлю націоналізували та розмістили там різні державні установи, як-от каси попереднього продажу залізничних квитків. Десь у середині 1960-х приміщення партеру перетворили "Будинок книги", відтоді назва за будинком закріпилася поміж львів'янами.
Сьогодні з книжкового простору тут збереглася лише одна невеличка книгарня. Інші приміщення партеру займають магазини одягу, а решту поверхів – різні орендарі від спортивних організацій до фотостудій та медіа. А проте будинок зберігає свій історичний вигляд та навіть через сотню років залишається одним із найвпізнаваніших.
Які ще архітектурні туристичні магніти Львова варто побачити?
Палац Сапіг на Коперника – архітектурна перлина, зведена у 1867 році на замовлення князя Леона Людвіка Сапіги, яскравий зразок французького необароко. Палац примітний монументальністю, багатою пластикою фасаду та ретельно продуманим декором.
Костел святих Ольги та Єлизавети – одна з найвідоміших сакральних споруд Львова, збудована у неоготичному стилі у період з 1904 по 1911 роки. Костел стоїть поруч зі залізничним вокзалом і є першою пам'яткою, яку бачать гості міста.