  • Ми вже розповідали про неймовірний ліс у Великій Британії. Тут можна побачити зимородків, трясогузок, дятлів, а також лисиць, борсуків, горностаїв і безліч комах та метеликів. Це популярне місце серед любителів природи та спостерігачів за птахами. Також тут часто гуляють з собачками.

  • Або ж, дізнайтесь про міст Гаррі Поттера у Британії. Замість потягів тут гуляють туристи, бігуни та велосипедисти, проходячи через тунелі та історичні віадуки. Дуже гарна локація!