SkyUp запускає рейси з Одеси за популярним курортним напрямком

Авіакомпанії постійно запускають нові рейси. Український лоукостер SkyUp Airlines – не виняток!

Зокрема, він заявив про відкриття ще одного напрямку з Одеси.

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SkyUp запускає польоти з Одеси до Тирани

Так, авіаперевізник розпочне здійснювати польоти до столиці Албанії – Тирани.

Перший рейс заплановано на 31 травня 2022 року. Як зазначається, частота польотів складатиме один раз на тиждень – щовівторка.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на них розпочинаються від 83 євро в один бік.

Цікаво! Раніше лоукостер Раніше лоукостер SkyUp анонсував запуск ще 3 нових рейсів з Одеси. Літатиме до міст сонячної Греції, зокрема, до Афін, Корфу та Салоніків.

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