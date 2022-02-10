SkyUp запускає рейси з Одеси за популярним курортним напрямком

10 лютого 2022 , 14:16
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Міжнародного аеропорту "Одеса"

Авіакомпанії постійно запускають нові рейси. Український лоукостер SkyUp Airlines – не виняток!

Зокрема, він заявив про відкриття ще одного напрямку з Одеси.

Читайте також SkyUp змінив безплатний сервіс на регулярних рейсах: що слід знати пасажирам

SkyUp запускає польоти з Одеси до Тирани

Так, авіаперевізник розпочне здійснювати польоти до столиці Албанії – Тирани.

Перший рейс заплановано на 31 травня 2022 року. Як зазначається, частота польотів складатиме один раз на тиждень – щовівторка.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на них розпочинаються від 83 євро в один бік.

 

Цікаво! Раніше лоукостер  SkyUp анонсував запуск ще 3 нових рейсів з Одеси. Літатиме до міст сонячної Греції, зокрема, до Афін, Корфу та Салоніків.

SkyUp Airlines: останні новини

  • Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання польотів з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія;
  • Авіаперевізник анонсував запуск нових регулярних рейсів з Харкова до міст Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії;
  • Також SkyUp анонсував відкриття нового маршруту із Запоріжжя, а ще у 2022 році авіаперевізник відкриє польоти з різних міст України до Іспанії, Австрії та Греції;
  • Крім того, Державіаслужба України дозволила SkyUp Airlines виконувати нові рейси зі Львова та Києва до низки східних країн – Королівства Саудівська Аравія й Таджикистану.
Автор: Марта Касіянчук