Щоб мандрівникам було вигідніше, українська авіакомпанія SkyUp Airlines проводить розпродаж квитків із Києва до Греції. За якими цінами та напрямками – читайте далі!

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Зазначається, що акція триває до 16 липня та поширюється на рейси до 31 липня.

Квитки доступні за такими напрямками:

Київ – Іракліон – Київ

Київ – Корфу – Київ

Київ – Родос – Київ

Київ – Салоніки – Київ

Ціна фіксована – 189 доларів в обидва боки, проте кількість квитків – обмежена. У вартість входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Умови в'їзду до Греції

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

За даними Worldometer, станом на 15 липня 2021 року в Греції виявлено 447 718 випадків зараження коронавірусом, з них 12 789 летальних.

Відзначимо, раніше лоукостер заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит. Також він запустив рейси з Одеси в грецьке місто Салоніки.

Крім того, SkyUp заявив, що літатиме на португальський острів Мадейра, а з 3 серпня виконуватиме польоти до Саудівської Аравії з аеропортів у Києві та Львові.