Щоб мандрівникам було вигідніше, українська авіакомпанія SkyUp Airlines проводить розпродаж квитків із Києва до Греції. За якими цінами та напрямками – читайте далі!
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Зазначається, що акція триває до 16 липня та поширюється на рейси до 31 липня.
Квитки доступні за такими напрямками:
- Київ – Іракліон – Київ
- Київ – Корфу – Київ
- Київ – Родос – Київ
- Київ – Салоніки – Київ
Умови в'їзду до Греції
З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:
- перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr
- пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів
- як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення
Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.
Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.
Відзначимо, раніше лоукостер заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит. Також він запустив рейси з Одеси в грецьке місто Салоніки.
Крім того, SkyUp заявив, що літатиме на португальський острів Мадейра, а з 3 серпня виконуватиме польоти до Саудівської Аравії з аеропортів у Києві та Львові.