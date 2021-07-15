Чтобы путешественникам было выгоднее, украинская авиакомпания SkyUp Airlines проводит распродажу билетов из Киева в Грецию. По каким ценам и направлениям – читайте дальше!

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Отмечается, что акция продолжается до 16 июля и распространяется на рейсы до 31 июля.

Билеты доступны по следующим направлениям:

Киев – Ираклион – Киев

Киев – Корфу – Киев

Киев – Родос – Киев

Киев – Салоники – Киев

Цена фиксированная – 189 долларов в обе стороны, однако количество билетов – ограничено. В стоимость входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограмм.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посещать Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.

По данным Worldometer, по состоянию на 15 июля 2021 года в Греции обнаружено 447 718 случаев заражения коронавирусом, из них 12 789 летальных.

Отметим, ранее лоукостер заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит. Также он запустил рейсы из Одессы в греческий город Салоники.

Кроме того, SkyUp заявил, что будет летать на португальский остров Мадейра, а с 3 августа выполнять полеты в Саудовскую Аравию из аэропортов в Киеве и Львове.