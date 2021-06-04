З 5 червня почне літати на Корфу, наступного дня – 6 червня – розпочнуться рейси за маршрутом Київ – Родос – Київ. В столицю острова Крит – Іракліон – можна буде полетіти з 12 червня.

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Зазначається, що рейси спочатку виконуватимуться щосуботи, а вже з кінця червня частота вильотів за кожним напрямком збільшиться до трьох.

Вартість авіаквитків

Київ – Родос від 3524 гривень

від 3524 гривень Родос – Київ від 2114 гривень

від 2114 гривень Київ – Корфу від 3524 гривень

від 3524 гривень Корфу – Київ від 1984 гривень

від 1984 гривень Київ – Іракліон від 3524 гривень

від 3524 гривень Іракліон – Київ від 1977 гривень

Умови в'їзду до Греції

Для перетину кордону країни всім громадянам України необхідно:

заповнити Форму повідомлення про місцеперебування пасажира (PLF);

надати негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше 72 годин до прибуття;

АБО мати довідку про повне проходження вакцинації щонайменше за 14 днів до подорожі;

АБО надати довідку про перенесену хворобу та одужання й наявність антитіл чи позитивний ПЛР-тест, після отримання яких минуло від 2 до 9 місяців.

Сертифікат вакцинації, результати тестів та довідки мають надаватися лише англійською мовою.

Крім того, влада Греції залишає за собою право проводити вибіркове безкоштовне тестування туристів. У випадку отримання позитивного результату мандрівники мають вирушити на 14-денний карантин.

За даними Worldometer, станом на 4 червня 2021 року в Греції виявлено 406 751 випадок зараження коронавірусом, з них 12 184 летальних.

Відзначимо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що планує відновити польоти до столиці Греції – Афін. Регулярні рейси здійснюватимуться з 18 червня 2021 року.