Скільки треба грошей, щоб жити рік, як головна героїня серіалу "Емілі в Парижі"?

Головна героїня серіалу Netflix "Емілі в Парижі" живе так, що кожен бюджетний мандрівник би завмер. Хоч зарплата маркетинг-менеджера в Парижі близько 45 400 доларів на рік, цього вистачить хіба що на звичайний одяг та круасани. Реальні витрати на стиль життя Емілі перевищують 110 755 доларів на рік, а це означає, що навіть при офіційній зарплаті вона залишається "у мінусі" приблизно 65 355 доларів. Основні витрати, які вас шокують:

Квартира в Латинському кварталі – 30 600 доларів на рік;

– 30 600 доларів на рік; Комунальні послуги – 2 190 доларів на рік;



Жовта куртка Емілі від Vassilis Zoulias / фото Pinterest

Вечері в ресторанах (двічі на тиждень) – 2 990 доларів на рік;

– 2 990 доларів на рік; Таксі, кава, коктейлі – 4 125 доларів на рік;

– 4 125 доларів на рік; Розкішний гардероб – 70 850 доларів на рік;

Знаменита жовта куртка Емілі від Vassilis Zoulias коштувала 49 850 доларів.

Париж у стилі Емілі – це, звичайно, красиво, гламурно, але дорого настільки, що доведеться відкривати додаткові кредитки.

Чи Париж такий же ідеальний, як у серіалі?

Не варто думати, що Париж у серіалах – це справжнє життя. Американець, який живе в Парижі вже 40 років, розповів на платформі Reddit, що "Емілі в Парижі" показує ідеалізовану версію міста. Так, там красиві вулиці, пам'ятки, але реальне життя столиці далеко не таке романтичне, як у серіалі.

На його думку, "Емілі в Парижі" більше схожий на витончену мильну оперу, як "Відчайдушні домогосподарки" для передмість США чи "Божевільні" для рекламного світу. Красиво, гламурно, але не варто сприймати це за чисту правду.

