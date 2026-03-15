До прикладу, про Дамаск – найдавнішу безперервно заселену столицю світу. Про цю та інші цікавинки Сирії розповімо докладніше завдяки матеріалам енциклопедії Britannica.

Країна, яку ніхто не чекав побачити живою: що варто знати про Сирію?

Сьогодні Сирія – це країна, що пережила одну з найбільших гуманітарних катастроф XXI століття, та все ж таки не перестала існувати. Вона займає трохи ледь за 185 тисяч квадратних кілометрів у серці Близького Сходу – на території України вмістилося б три такі держави. Географія при цьому досить різноманітна.

На заході лежить Середземноморське узбережжя протяжністю близько 180 кілометрів – із піщаними бухтами й невисокими скелями, за яким здіймаються гори Ансарія. Їхні схили, що ловлять вологий морський вітер, вкриті соснами й дубами – це зелена країна, яку ніхто не асоціює з Сирією.

На південному заході стоїть гора Хермон (Джабаль-аш-Шейх) у майже 2800 метрів, її сніжну шапку видно з Дамаска. На схід від гір – рівнина Хауран, де колись вирощували пшеницю для всієї Римської імперії. А далі до горизонту – пустеля: суха, жовта і несподівано красива на світанку.

Дамаск – столиця країни, велике сучасне місто, а проте перші людські поселення тут археологічно датовані приблизно 6300 роком до нашої ери. Першу письмову згадку про місто бачили у єгипетських документах 1500 року до нашої ери. Тобто коли в Єгипті правили фараони, Дамаск уже давно існував.

Сьогодні це місто з десятками шарів цивілізацій, пише koryogroup.com. До прикладу, мечеть Омеядів, одна з найвеличніших у світі, стоїть на місці, де колись був візантійський собор, а ще раніше – римський храм Юпітера. До слова, у 2001 саме тут папа Іоанн Павло II вперше в історії ввійшов до мечеті й помолився. Тут само досі зберігають гробницю Іоанна Хрестителя.

Цікавий факт: місто Маалюля за 60 кілометрів від Дамаска – одне з небагатьох місць на планеті, де досі розмовляють арамейською мовою. Так, саме тією, якою, вочевидь, говорив Ісус Христос.

Алеппо – ще один претендент на звання найдавнішого міста планети. Свідчення заселення сягають 6000 року до нашої ери, і упродовж тисячоліть місто стояло на Шовковому шляху. І як не згадати про давню Пальміру у центральній пустелі – частину пам'яток зруйновано війною, як вказує atlasobscura.com, але загалом величезний археологічний комплекс вцілів. Тут можна побачити тисячі колон, поховальні вежі та театр.

А ще у Сирії є один із кращих зразків середньовічної фортифікації взагалі. Це замок Крак де Шевальє, зведений у XI столітті хрестоносцями й розширений у XII – XIII століттях. Його так ніхто й не взяв штурмом – господарі просто залишили його через голод і виснаження. Масивні подвійні мури, капела, лицарські зали – все це збереглося настільки добре, що іноді здається декораціями. Неподалік, що цікаво, є ще замок Саладіна.

Загалом у Сирії 6 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Дамаск, Алеппо, Босра, Пальміра, Крак де Шевальє і Стародавні села Північної Сирії.

Але не тільки локаціями знана Сирія, а й винаходами. До прикладу, видування скла вперше зробили саме сирійці – це сталося близько 100 року до нашої ери й змінило всю світову індустрію скла. І як не згадати дамаську сталь, дамаську троянду, дамаський шовк – усі ці речі, що дали назву цілим технологіям і матеріалам, походять звідси.

Важливо! На жаль, весна 2026 року стала небезпечною для туризму у регіоні Близького Сходу через масштабні бойові дії між Ізраїлем, США та Іраном. Але коли все це закінчиться, подумайте, щоб додати Сирію до вашого календаря мандрівок.

