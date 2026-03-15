К примеру, о Дамаске – древнейшей непрерывно заселенной столице мира. Об этом и других интересных фактах Сирии расскажем подробнее благодаря материалам энциклопедии Britannica.

Страна, которую никто не ожидал увидеть живой: что стоит знать о Сирии?

Сегодня Сирия – это страна, пережившая одну из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века, и все же не перестала существовать. Она занимает чуть более чем 185 тысяч квадратных километров в сердце Ближнего Востока – на территории Украины уместилось бы три таких государства. География при этом достаточно разнообразна.

На западе лежит Средиземноморское побережье протяженностью около 180 километров – с песчаными бухтами и невысокими скалами, за которым возвышаются горы Ансария. Их склоны, ловящие влажный морской ветер, покрыты соснами и дубами – это зеленая страна, которую никто не ассоциирует с Сирией.

На юго-западе стоит гора Хермон (Джабаль-аш-Шейх) в почти 2800 метров, ее снежную шапку видно из Дамаска. К востоку от гор – равнина Хауран, где когда-то выращивали пшеницу для всей Римской империи. А дальше до горизонта – пустыня: сухая, желтая и неожиданно красивая на рассвете.

Дамаск – столица страны, большой современный город, однако первые человеческие поселения здесь археологически датированы примерно 6300 годом до нашей эры. Первое письменное упоминание о городе видели в египетских документах 1500 года до нашей эры. То есть когда в Египте правили фараоны, Дамаск уже давно существовал.

Сегодня это город с десятками слоев цивилизаций, пишет koryogroup.com. К примеру, мечеть Омейядов, одна из крупнейших в мире, стоит на месте, где когда-то был византийский собор, а еще раньше – римский храм Юпитера. К слову, в 2001 именно здесь папа Иоанн Павел II впервые в истории вошел в мечеть и помолился. Здесь же до сих пор хранят гробницу Иоанна Крестителя.

Интересный факт: город Маалюля в 60 километрах от Дамаска – одно из немногих мест на планете, где до сих пор говорят на арамейском языке. Да, именно на том, на котором, очевидно, говорил Иисус Христос.

Алеппо – еще один претендент на звание древнейшего города планеты. Свидетельства заселения достигают 6000 года до нашей эры, и на протяжении тысячелетий город стоял на Шелковом пути. И как не вспомнить о древней Пальмире в центральной пустыне – часть памятников разрушена войной, как указывает atlasobscura.com, но в целом огромный археологический комплекс уцелел. Здесь можно увидеть тысячи колонн, погребальные башни и театр.

А еще в Сирии есть один из лучших образцов средневековой фортификации вообще. Это замок Крак де Шевалье, возведенный в XI веке крестоносцами и расширенный в XII – XIII веках. Его так никто и не взял штурмом – хозяева просто оставили его из-за голода и истощения. Массивные двойные стены, капелла, рыцарские залы – все это сохранилось настолько хорошо, что иногда кажется декорациями. Неподалеку, что интересно, есть еще замок Саладина.

Всего в Сирии 6 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Дамаск, Алеппо, Босра, Пальмира, Крак де Шевалье и Древние деревни Северной Сирии.

Но не только локациями известна Сирия, но и изобретениями. К примеру, выдувание стекла впервые сделали именно сирийцы – это произошло около 100 года до нашей эры и изменило всю мировую индустрию стекла. И как не вспомнить дамасскую сталь, дамасскую розу, дамасский шелк – все эти вещи, давшие название целым технологиям и материалам, происходят отсюда.

Важно! К сожалению, весна 2026 года стала опасной для туризма в регионе Ближнего Востока из-за масштабных боевых действий между Израилем, США и Ираном. Но когда все это закончится, подумайте, чтобы добавить Сирию в ваш календарь путешествий.

