Швейцарія відкрилася для українців: умови в'їзду

Мрія будь-якого мандрівника – поїздка до Швейцарії. Кожен бажає побачити на власні очі високі гори та кришталево чисті озера.

Що ж, влада Швейцарії прийняла рішення виключити Україну зі списку "червоних" країн. Тому тепер українці можуть в'їхати на територію цієї держави.

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З 2 серпня 2021 року Україна більше не вважається країною ризику. Для в'їзду до Швейцарії з цієї країни застосовуються звичайні вимоги, – йдеться у повідомленні.

Умови в'їзду до Швейцарії

Як повідомляє консульська служба МЗС України, залежно від типу поїздки, можливо, доведеться:

заповнити електронну декларацію;

пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів);

негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний швидкий тест, зроблений за 48 годин до в'їзду;

вирушити на карантин.

Перевірити індивідуальні умови для в'їзду до Швейцарії можна за допомогою інтерактивної програми Travelcheck.

Якщо турист подорожує літаком, йому слід заздалегідь заповнити в'їзний формуляр: https://swissplf.admin.ch/home.

Які вакцини визнає Швейцарія

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);

Pfizer/BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna (Spikevax);

Sinopharm (BIBP).

За даними Worldometer , станом на 31 липня 2021 року у Швейцарії виявлено 717 665 випадків зараження коронавірусом, з них 10 906 летальних.

Відзначимо, раніше Швеція, Фінляндія, Португалія та Італія відкрили кордони для українців. Таке рішення ще прийняли Абу-Дабі й Саудівська Аравія. Натомість уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.