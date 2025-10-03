Якщо ви любитель походити по моторошним місцям, всередині яких приховуються таємниці минулого – вам точно до цієї статті. Нижче 24 Канал підготував захопливу історію створення Тараканівського форту, з посиланням на 'Історична Волинь''.

Що таке Тараканівський форт?

Тараканівський форт ( або Дубенський форт ) – оборонна споруда, яка є пам'яткою історії 19 століття. Має свою незвичайну назву через дуже прості причини: він розташований поруч із селом Тараканів. Будівництво форту було розпочато через військово-політичні події.

У 1795 році відбувся третій поділ Польщі і українське поділля увійшло до складу Російської імперії. Була необхідність зміцнити західний кордон, тому російський уряд вирішує сторити нові оборонні укріплення. Дубенський форт був побудований для захисту залізничної лінії Львів – Київ. Будівництво фортеці було завершено в 1890 році.

Як потрапити у форт і що там цікаво подивитись?

Щоб потрапити у форт, варто пройти по широкому рову, який з двох сторін закутий в 6-метрові цегляні стіни. Попереду вас буде чекати довгий та темний тунель – це і буде середина форту.

Споруда має форму ромба зі сторонами до 240 метрів, ззовні він оточений глибоким ровом, який укріплений сильними стінами, а в центрі ви зможете побачити двоповерхову казарму. Також форт має численні підземелля та складну систему ходів.

Чому Тараканівський форт називають містом привидів?

Таке лякаюче місце не могло не мати цікаві історії про себе. Як зазначає Culgeographies, часто можна почути різні легенди про містичні події у форті. Наприклад, вночі можна почути звуки голосів та кроків – це ніби духи солдатів блукають руїнами.

Або ж є чутки про зниклих туристів, які зайшовши в темні тунелі, так і не змогли вибратись звідти. Також деякі очевидці розповідають про таємничі вогники, що з'являються у темних коридорах.

Що важливо знати перед походом в Тараканівський форт?

Дуже важливо, щоб ви були максимально обережні під час прогулянки у форті. Місце має складне планування, тому там з легкістю можна заблукати. Всередині фортеці дуже глибокі та темні коридори, тож іноді складно орієнтуватись.

Коридори Тараканівського форту /Culgeographies

Наша порада – це бути максимально уважними та не ходити на дану локацію одному. Або ж, якщо є можливість, то можна придбати екскурсію, де гід буде точно знати локацію, а також додатково розкаже більш цікаві деталі місця.

