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Містичні місця України

Домініканський собор

Одна з найпопулярніших туристичних локацій Львова. Однак мало хто знає, що рівно опівночі тут відбуваються дивні речі.

Згідно зі свідченнями численних нічних охоронців, в цей час у порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи, а хороша акустика приміщення посилює звуки співу потойбічного хору. Як відомо, служби відбуваються регулярно та тривають не менше ніж три години.

Крім того, у книгозбірні собору з полиць часто падають щільно утрамбовані книги, а із замурованої кімнати вистукує друкарська машинка. Подібні явища спостерігають у храмі відтоді як були виявлені та розчищені підземелля храмового комплексу.

Зелений театр

Спустившись від станції метро "Арсенальна" можна потрапити до одного з найзагадковіших київських місць – "Зеленки". Кажуть, що тут прогулювався письменник Михайло Булгаков, а неподалік був цвинтар самогубців і померлих немовлят.

Одні з найпопулярніших містичних легенд Зеленого театру – про підземні ходи, що ведуть до Чернігова, летючі тарілки та заховані скарби. Існує також легенда про "вогняне прокляття", згідно з якою, все відновлене на цьому місці рано чи пізно згорить.

Ставка Гітлера "Вервольф"

"Вервольф", що на Вінниччині, був зменшеною копією головної ставки Адольфа Гітлера "Вольфшанце" у Східній Пруссії. Зовні вона була вміло замаскована, та й зараз її не легко знайти посеред лісу.

У перекладі з німецької "Вервольф" означає перевертень. За даними вчених, обираючи місце для ставки, фюрер консультувався з 400 магами, екстрасенсами та астрологами. "Вервольф" мав стати магічним центром. Навколо нього мали об'єднатися розрізнені країни Європи й початися завоювання світу.

Болгарська віщунка Ванга теж говорила про неабияке магічне значення ставки. Це місце вважається небезпечним, оскільки випромінює смертельну ауру.

Мавринський майдан

Ніхто й досі не зміг знайти пояснення, що ж це за дивне скупчення низин та пагорбів посеред степу неподалік міста Павлоград.

Одна із гіпотез – оборонна споруда запорізьких козаків. Дехто ж висловлює думку, що пагорби з’явилися внаслідок розкопок археологами звичайних курганів. Популярною залишається версія про майдан як календарно-обсерваторний комплекс.

Цікаво, що на цій території не ростуть дерева і поміж пагорбів за жодних опадів не затримується вода.

Прип'ять

Одним з наймоторошніших місць в Україні є знамените місто-привид Прип'ять. Кілометри пустих вулиць, покинуті будинки й дитячі садочки. Місто стало мертвим після вибуху на Чорнобильській АЕС.

Зі слів очевидців, тут водяться моторошні тварини з 2 головами та різними частинами тулуба. Зараз у Прип'яті живуть одиниці, однак туристи приїжджають сюди на екскурсії, а на виїзді вечеряють у їдальні. Чимало іноземців, після серіалу HBO "Чорнобиль", їдуть в Україну задля відвідин цієї локації.

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SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

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