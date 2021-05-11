Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку мистических уголков нашей страны. Если любите пощекотать себе нервы – отправляйтесь в путешествие!

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Мистические места Украины

Доминиканский собор

Одна из самых популярных туристических локаций Львова. Однако мало кто знает, что ровно в полночь здесь происходят странные вещи.

Согласно показаниям многочисленных ночных охранников, в это время в пустом темном соборе происходят громкие службы, а хорошая акустика помещения усиливает звуки пения потустороннего хора. Как известно, службы совершаются регулярно и продолжаются не менее трех часов.

Кроме того, в библиотеке собора с полок часто падают плотно утрамбованные книги, а с замурованной комнаты выстукивает печатная машинка. Подобные явления наблюдают в храме с тех пор как были обнаружены и расчищены подземелья храмового комплекса.

Зеленый театр

Спустившись от станции метро "Арсенальная" можно попасть в одно из самых загадочных киевских мест – "Зеленку". Говорят, что здесь прогуливался писатель Михаил Булгаков, а неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев.

Одни из самых популярных мистических легенд Зеленого театра – о подземных ходах, ведущих в Чернигов, летучие тарелки и спрятанные сокровища. Существует также легенда об "огненном проклятие", согласно которой, все восстановленное на этом месте рано или поздно сгорит.

Ставка Гитлера "Вервольф"

"Вервольф", что в Винницкой области, был уменьшенной копией главной ставки Гитлера "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Внешне она была умело замаскирована, и сейчас ее нелегко найти посреди леса.

В переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки, фюрер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами. "Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевания мира.

Болгарская прорицательница Ванга тоже говорила о большом магическом значение ставки. Это место считается опасным, поскольку излучает смертельную ауру.

Мавринская площадь

Никто до сих пор не смог найти объяснения, что же это за странное скопление низин и возвышенностей посреди степи недалеко от города Павлоград.

Одна из гипотез – оборонительное сооружение запорожских казаков. Некоторые же высказывает мнение, что холмы появились в результате раскопок археологами обычных курганов. Популярной остается версия о площади как календарно-обсерваторном комплексе.

Интересно, что на этой территории не растут деревья и между холмов ни при каких осадках не задерживается вода.

Припять

Одним из самых жутких мест в Украине является знаменитый город-призрак Припять. Километры пустых улиц, заброшенные дома и детские сады. Город стал мертвым после взрыва на Чернобыльской АЭС.

По словам очевидцев, здесь водятся жуткие животные с 2 головами и различными частями тела. Сейчас в Припяти живут единицы, однако туристы приезжают сюда на экскурсии, а на выезде ужинают в столовой. Немало иностранцев, после сериала HBO "Чернобыль", едут в Украину для посещения этой локации.

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, что оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды.



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

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Удачной поездки!