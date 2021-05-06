Журналисты 24 канала выбрали из книги для вас самые интересные легенды, которые жители Львова до сих пор передают из поколения в поколение.

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Львовские Ромео и Джульетта

В 1594 году во Львов приехал итальянец Микелени, который продавал вино. И уже не захотел возвращаться домой, потому что влюбился в дочь украинского купца Пелегию. Девушка тоже ответила гостю взаимностью.

Однако счастье молодых людей нарушило горе – чума, которая ежедневно косила десятки людей. Заболела и Пелегия. Тогда больных выносили за пределы города и оставляли в саду, где за ними ухаживали монахи. Однако Микелини не смог покинуть своей любимой и не отходил от нее.



Улицы старого города / Фото Unsplash

Однако чуда не произошло и девушка умерла. Итальянец похоронил ее и сам слег за девять дней. Умирая, Микелини попросил похоронить его в костеле святого Станислава, а

на их могилах соорудить одинаковые надгробия.

Ученые предполагают, что этот костел находился под зданием современного отеля "Астория".

Конь в перьях

В 1911 году по Львову ходил конь в перьях. А случилось вот что. В ресторан фура привезла вино и выпала одна бочка. И конь себе хорошо того вина напился. Кучер завел коня в конюшню и тот сразу упал на солому.

Мужчина подумал, что животное умерло и решил пойти к живодера, чтобы тот снял с него шкуру.



Кони играли большую роль в старом Львове / Фото Unsplash

На следующий день утром лошадь проснулась и вышла из конюшни. Была осень и женщины жалели, что ей холодно, и быстро принесли целую корзину перья и осыпали с ног до головы. Оно сразу прилипло и конь превратился в сказочное существо.

Строительство ратуши

В 1615 году львовский бургомистр Мартин Кампиан начал строить башню ратуши. Он приказал поймать всех дармоедов и привести на строительство рабочими.

И среди людей было много детей состоятельных горожан, которые в руках, кроме ложки, карт и бокала не умели ничего держать. Весь город смеялся над ними. Многие родители сами приводили своих сыновей и отдавали, как тогда шутили на каторгу.



Львовская ратуша / Фото 24 канал

Именно поэтому с северной стороны Кампианивськои башни были выдолблены на камне

изображение корабля, как памятник о том времени, когда гуляк отправили "на галеры".

Часы, который спешат

Костел отцов бернардинцев построил в начале 17 века Павел Римлянин. Это был монастырь и вместе с ним окружена рвом крепость, прилегающей к стенам города вблизи Галицкой ворот.

На старинной башни костела, имеет 38 метров высоты, выбивал часа волчок. В течение нескольких веков до последней войны выбивал волчок часа на пять минут раньше всех.



Бернардинский монастырь во Львове / Фото Unsplash

И люди были благодарны за такую ​​неточность. Однажды монах поднялся на башню и увидел, как татарские отряды мчатся к Галицким воротам. Кричать не было смысла. Поэтому перевели большую стрелку на 5 минут вперед – как раз на то вечернее время, когда закрывались ворота города.

Призрак черного гроба

Рассказывают, что в давние времена в Ратуше жил призрак. Он появлялся в полночь в виде черной гроба, двигался медленно залами и лестницей и при том скрипел и стонал.

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И он имел свою историю. Когда-то львовские судьи плохо разобрались с делом и осудили невинного на муки в застенки и наказание смерти. Впоследствии ошибку обнаружили, но уже было поздно. С того времени и начала появляться черный гроб и пугать судей.



Вход в ратушу / Фото 24 канал

Для того, чтобы этот случай не забыли, то на обложке лавничий книги, где содержались судебные решения, написали большими буквами: "ПОМНИ О ГРОБЕ, КОТОРЫЙ ПО ЛЕСТНИЦЕ И ЗАЛАХ ХОДИЛ".