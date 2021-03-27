Стамбул під час карантину: ціни, обмеження та найатмосферніші локації

У часи пандемії COVID-19 мандрівки стали майже недосяжною мрією. А країн, які відкриті для українських туристів, не так вже й багато. На щастя, серед дорогої Танзанії та Мальдівів опинилася добре знайома Туреччина. Але і вона має чим вас здивувати.

24 канал розповість, як організувати фантастичну відпустку до карантинного Стамбулу. Що побачити, скуштувати та як відчути колорит міста. Про найатмосферніші локації та список обов'язкових покупок – читайте далі.

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Думаємо, не варто зайвий раз нагадувати, що Туреччина – фантастична країна. У ній поєдналися природні багатства, комфортний клімат, якісний сервіс та автентична культура. Чого лише вартують Памуккале та Каппадокія. Ну, і звісно ж, куди без Стамбулу. Хто побував там бодай раз, ще довго згадуватиме його аромат міцного турецького чаю та галас чайок біля Босфору.

Як потрапити у Стамбул

На щастя, Туреччина відкрита для українських туристів навіть у часи пандемії COVID-19. А низка авіакомпанії літають до Стамбулу з ключових міст України.

Популярні авіакомпанії, які літають до Стамбулу:

SkyUp з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя . У перевізника багато акційних квитків навіть на літній сезон. Ціни залежать від пункту відправлення. До прикладу, найдешевше летіти із Запоріжжя, там квитки стартують від 1 272 гривень за людину в один бік.

. У перевізника багато акційних квитків навіть на літній сезон. Ціни залежать від пункту відправлення. До прикладу, найдешевше летіти із Запоріжжя, там квитки стартують від 1 272 гривень за людину в один бік. МАУ з Києва та Одеси . Найменша ціна на квитки з української столиці складає 2 414 гривень за людину в один бік. Трохи дешевше (за 1 852 гривні) можна полетіти з Одеси.

. Найменша ціна на квитки з української столиці складає 2 414 гривень за людину в один бік. Трохи дешевше (за 1 852 гривні) можна полетіти з Одеси. Turkish Airlines з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Авіакомпанія часто влаштовує розпродажі. До прикладу, у квітні до Стамбулу зі Львова можна полетіти за 1 377 гривень за людину в один бік.

найкращий час, щоб приїхати в Стамбул – це квітень – червень і вересень. У цей час тут зазвичай дуже комфортна погода і мало дощів. А от у липні та серпні може бути досить душно.



Які авіакомпанії літають з України до Стамбулу / Фото Skyup.aero

Які документи потрібні для в'їзду

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:

страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту;

е-анкету.

Про ПЛР-тест

Турецька влада вже заявила про готовність послабити обмеження після 15 квітня, якщо в країні буде спостерігатися стійке зниження кількості зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

Наразі ж усі, хто прибувають до Туреччини, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту. Його потрібно зробити у сертифікованій МОЗ лабораторії не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Зверніть увагу, що результат тесту має бути написаний англійською мовою. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Тест не потрібен:

дітям до 6 років;

для транзитних пасажирів, які подорожують у треті держави .

Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Про е-анкету та HES-код

Окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити електронну анкету. Така вимога почала діяти ще з 15 березня. Після заповнення анкети онлайн для мандрівника генерують індивідуальний HES-код.

HES-код – це десятизначний код, який допомагає ідентифікувати туриста. За допомогою коду турецьке МОЗ контролює поширення COVID-19. Скажімо, якщо у людини, з якою ви контактували, виявили коронавірус, міністерство охорони здоров'я повідомить вас про це.

Зауважимо, що раніше отримання HES-коду також було обов'язковим. Однак ще донедавна туристи могли отримати його лише після прибуття до Туреччини. Зробити це було не так легко, а сама процедура була надзвичайно незручною.

Тож, можна з упевненістю сказати, що вимога заповнити електронну анкету онлайн до прибуття значно полегшує життя туристам.

Заповнити анкету можна на сайті турецького МОЗ.

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Без HES-коду у Туреччині буде важко. Він потрібен туристам в аеропорті, торгових центрах та громадському транспорті. До слова, щоб безперешкодно пересуватися Стамбулом треба купити Istanbul card. Це можна зробити в аеропорту та практично біля кожної зупинки громадського транспорту.



Автомати для купівлі Istanbul card / Фото stmbl.info

Коштує Istanbul card лише 10 турецьких лір. Автомати приймають лише готівку і не видають решту. Але її, на щастя, можна закинути на рахунок карти та використати при оплаті проїзду.

Після того, як ви купите Istanbul card, до неї потрібно прив'язати HES-код. Це можна зробити на офіційному сайті Istanbul card.



Як прив'язати HES-код до Istanbul card / Інструкція 24 каналу

Які карантинні обмеження діють у Стамбулі

Ще на початку березня у Туреччині почали поступово знімати карантинні обмеження. Тоді дозволили відновити роботу ресторанів, кафе і барів, а також повернули учнів до шкіл. Крім того, у провінціях з низьким і середнім рівнем ризику зараження COVID-19 скасували комендантську годину у вихідні.

Але вже з 20 березня у Туреччині заговорили про третю хвилю пандемії. Наразі там фіксують понад 20 тисяч нових випадків зараження щодня. Через це Стамбул потрапив до червоної зони за рівнем поширення коронавірусу.

Правила карантину у Стамбулі:

Щонеділі у Стамбулі діє локдаун. Щоправда, його обмеження не поширюються на продуктові магазини та ринки. Вони, як і раніше, продовжують працювати.

Щоправда, його обмеження не поширюються на продуктові магазини та ринки. Вони, як і раніше, продовжують працювати. Кафе та ресторани працюють тепер не лише у форматі на виніс, але й приймають відвідувачів всередині. Заклади харчування працюють з 7:00 до 19:00 з умовою – заповненість лише 50% місць.

Заклади харчування працюють з 7:00 до 19:00 з умовою – заповненість лише 50% місць. І на вулиці, і в приміщенні обов'язково потрібно носити захисні маски. До слова, цього правила місцеві дотримуються відмінно. Рідко на вулицях можна побачити людину з приспущеною на підборіддя маскою.

До слова, цього правила місцеві дотримуються відмінно. Рідко на вулицях можна побачити людину з приспущеною на підборіддя маскою. Наземні музеї, мечеті та султанські палаци працюють у звичному режимі. Однак перед відвідуванням, все ж краще перевірити розклад роботи.

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Який Стамбул на смак

За століття свого існування Стамбул встиг побути столицею трьох імперій – Римської, Візантійської та Османської. Крім того, це єдине місто у світі, яке розташоване одразу у двох частинах світу – Європі та Азії. Тільки уявіть, як довго культури та традиції різного часу змішувалися та вдосконалювалися перед тим, як дійти до наших днів.

Безумовно, Стамбул одне з тих міст, яке варто спробувати не лише на дотик, але й на смак. І для того, щоб встигнути скуштувати та випити всі страви трьох днів точно буде замало! Тому пропонуємо вам чек-лист зі стравами, які обов'язково треба скуштувати у Стамбулі.

Must eat у Стамбулі

Турецький чай та кава – подаються у надзвичайно гарних кружечках майже на кожному кроці. Турецький чай чудово смакує зі східними солодощами, його терпкий смак перебиває солодку пахлаву та рахат-лукум.

– подаються у надзвичайно гарних кружечках майже на кожному кроці. Турецький чай чудово смакує зі східними солодощами, його терпкий смак перебиває солодку пахлаву та рахат-лукум. Донер (Döner) – нагадує добре знайому всім шаурму. Це відмінний варіант бюджетної вуличної їжі.

(Döner) – нагадує добре знайому всім шаурму. Це відмінний варіант бюджетної вуличної їжі. Балик Екмек (Balık-Ekmek) – рибний бутерброд, який можна купити на узбережжі на човнах і невеликих кафе.

(Balık-Ekmek) – рибний бутерброд, який можна купити на узбережжі на човнах і невеликих кафе. Хамсі (Hamsi) – дрібна обсмажена риба, яка подається з цибулею і хлібом.

– дрібна обсмажена риба, яка подається з цибулею і хлібом. Смажені каштани та варена кукурудза . Маленькі червоні вози з цими смаколиками можна зустріти ледь не на кожному кроці.

та варена . Маленькі червоні вози з цими смаколиками можна зустріти ледь не на кожному кроці. Сіміти – великі бублики з кунжутом. Надзвичайно гарні та інстаграмні. Їх можна смакувати з чаєм чи фрешем.

– великі бублики з кунжутом. Надзвичайно гарні та інстаграмні. Їх можна смакувати з чаєм чи фрешем. Кумпір (Kumpir) – запечена картопля по-турецьки. Подається з різними соусами та салатами.

(Kumpir) – запечена картопля по-турецьки. Подається з різними соусами та салатами. Дондурма – турецьке морозиво, яке відрізняється від оригінального своєю тягучістю. Це й не дивно, адже у неї додають мастику та турецьке борошно. А продавці цього морозива влаштують вам справжнє шоу перед подачею.



Що варто скуштувати у Стамбулі / Фото Getty Images

Ціни на харчування

Національною валютою Туреччини є турецька ліра. Саме нею розраховуються і туристи, і місцеві. До речі, якщо не вдалося обміняти гривні на ліри в Україні – не біда. Готівку можна зняти у банкоматі (їх у Стамбулі чимало), або ж користуватися карткою. Комісія на зняття готівки мінімальна, а курс залежить від вашого банку.

Карткою можна розрахуватися майже будь-де, термінали є навіть у продавців фруктів та сувенірів. Хоча радимо все ж мати декілька десятків лір готівкою.

Згідно з даними Мінфіну , станом на кінець березня 1 турецька ліра коштує 3,5 – 3,7 гривні.

Ціни на кафе можуть приємно вразити туристів з України. Адже подекуди вартість страв в закладах Києва, Львова чи Одеси у рази вища, ніж у стамбульських кафе.

Для кращого розуміння:

турецький чай коштує в середньому від 4 до 7 лір, тобто 14 – 25 гривень;

традиційна турецька кава – 10 – 20 лір (35 – 70 гривень)

вологий турецький бургер – 7 лір (25 гривень);

смажена риба у лаваші чи хлібі (Balık ekmek) – від 24 до 40 лір (84 – 140 гривень);

сіміт (великий бублик) – 2,5 ліри (9 гривень);

іскандер кебаб – 40 лір (140 гривень);

свіжовижатий фреш – 10 – 15 лір (35 – 52 гривні);

стаканчик свіжих фруктів – 15 лір (52 гривні);

кумпір – 30 лір (105 гривень);

турецькі сніданки – від 28 лір у кафе та від 75 лір у ресторані (98 та 263 гривні).

Варто зауважити, що всі ціни актуальні станом на кінець березня 2021 року. Однак вони можуть відрізнятися в залежності від закладу та його місця розташування. І, звісно, не соромтеся торгуватися, особливо купуючи вуличну їжу.



Сіміт у Стамбулі / Фото 24 каналу, Альона Захарова

Атмосферні місця Стамбулу

Це місто може похизуватися унікальною спадщиною і всесвітньо відомими пам'ятками різних епох. У Стамбулі Захід зустрічається зі Сходом, мусульманські мечеті сусідять з християнськими церквами, а на вулицях можна зустріти споруди, яким не одна сотня років.

Найвідоміші пам'ятки Стамбула розташовані в історичному районі Султанахмет. Перебуваючи там, обов'язково зазирніть в:

Айя-Софію або ж собор Святої Софії – одна з найвідоміших і знакових пам'яток Стамбула, яка була і християнським собором, і мечеттю. Важко повірити, але Айя-Софію побудували ще у 536 році за наказом імператора Юстиніана.

або ж собор Святої Софії – одна з найвідоміших і знакових пам'яток Стамбула, яка була і християнським собором, і мечеттю. Важко повірити, але Айя-Софію побудували ще у 536 році за наказом імператора Юстиніана. Блакитну мечеть – ще одна знакова пам'ятка Стамбула, що є шедевром мусульманської архітектури. Її побудували між 1609 і 1616 роками за часи правління султана Ахмета I. Мечеть назвали блакитною через те, що саме цей колір домінує у дизайні.

Станом на кінець березня 2021 року мечеть перебуває на реставрації. Наразі невідомо, коли саме закінчаться ремонтні роботи.



Блакитна мечеть перебуває на реставрації / Фото Getty Images

Цистерни Базиліка – це величезний підземний зал, стелю якого тримають 336 колон. Раніше у цистернах зберігали питну воду на випадок посухи або облоги міста.

– це величезний підземний зал, стелю якого тримають 336 колон. Раніше у цистернах зберігали питну воду на випадок посухи або облоги міста. Палац Топкапи – найбільший і найстаріший палац у світі, який зберігся до наших днів. До 19 століття – це був головний палац турецький султанів. Саме там жила українська красуня Роксолана.​

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Гранд-базар – величезний квартал, що являє собою лабіринт вулиць з величезною кількістю магазинів і людей. Його вважають першим у світі "торговим центром". Трохи далі від Гранд-базару розташований Єгипетський базар. Там можна купити ті ж прикраси, солодощі, каву та текстиль, але за меншою ціною.



Гранд-базар у Стамбулі / Фото Getty Images

Мечеть Сулейманіє – ще один символ Стамбулу, який височіє на високому пагорбі в історичному районі Султанахмет. На території мечеті є безкоштовний оглядовий майданчик, з якого відкривається просто фантастичний краєвид на місто.

– ще один символ Стамбулу, який височіє на високому пагорбі в історичному районі Султанахмет. На території мечеті є безкоштовний оглядовий майданчик, з якого відкривається просто фантастичний краєвид на місто. Палац Долмабахче – головна резиденція останніх поколінь султанів та перших президентів Туреччини. Будівля має розкішні інтер'єри з десятками кімнат для відпочинку, хамамами, бібліотекою та гаремом. Оздоблення палацу вражає – чого лише вартують люстри з богемського скла!

На північ через бухту Золотий Ріг лежить район Галата, увінчаний однойменною вежею. Від Галати починається одна з найпопулярніших вулиць Стамбула — Істікляль, яка виходить на площу Таксім. На північ від площі Таксім знаходиться Нове місто — діловий і фінансовий центр міста. Там розташовані хмарочоси, сучасні торгові та офісні центри, безліч неокласичних будівель і особняків в стилі модерн. І це далеко не всі визначні місця Стамбулу!



Де погуляти у Стамбулі / Фото Getty Images

Що привести зі Стамбулу

Сувенірних лавок у Стамбулі чимало. З усіх боків туристів зазивають досвідчені торгаші, які продають солодощі, прикраси, магніти та мініатюри мечетей. Аби не розгубитися у цьому різноманітті речей, барв та ароматів, подбайте про список покупок заздалегідь. Отож, що привести рідним та друзям на згадку про Стамбул?

Різні турецькі солодощі . Краще брати на вагу, попередньо спробувавши. Часто солодощі в коробках не такі смачні. Крім того, розмір вмісту зовсім не відповідає пакуванню.

. Краще брати на вагу, попередньо спробувавши. Часто солодощі в коробках не такі смачні. Крім того, розмір вмісту зовсім не відповідає пакуванню. Килими та вироби з кераміки . Звісно, якщо розміри ручної поклажі дозволяють це зробити. А от крихкі речі краще не здавати у багаж. В аеропорту валізи інколи закидують у багажний відсік літака, не турбуючись про те, що щось всередині може побитися чи зламатися.

. Звісно, якщо розміри ручної поклажі дозволяють це зробити. А от крихкі речі краще не здавати у багаж. В аеропорту валізи інколи закидують у багажний відсік літака, не турбуючись про те, що щось всередині може побитися чи зламатися. Чай і кава. Тут діє те ж правило, що і з солодощами. Краще купувати усе це на вагу на Гранд-базарі. Там продавці з радістю пригостять вас напоєм і допоможуть з вибором.

Тут діє те ж правило, що і з солодощами. Краще купувати усе це на вагу на Гранд-базарі. Там продавці з радістю пригостять вас напоєм і допоможуть з вибором. Прикраси. Браслет чи перстень зі срібла можуть стати чудовою згадкою про подорож. Головне – не забудьте торгуватися, місцеві це люблять і часто знижують ціну.

Найголовніше – вирушаючи у Стамбул, подбайте про мобільний інтернет у роумінгу, очистить пам'ять телефона, захопіть дощовик та гарний настрій.

Бажаємо незабутньої подорожі!