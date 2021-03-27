Стамбул під час карантину: ціни, обмеження та найатмосферніші локації

Джерело:24 канал
У часи пандемії COVID-19 мандрівки стали майже недосяжною мрією. А країн, які відкриті для українських туристів, не так вже й багато. На щастя, серед дорогої Танзанії та Мальдівів опинилася добре знайома Туреччина. Але і вона має чим вас здивувати.
24 канал розповість, як організувати фантастичну відпустку до карантинного Стамбулу. Що побачити, скуштувати та як відчути колорит міста. Про найатмосферніші локації та список обов'язкових покупок – читайте далі.
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Думаємо, не варто зайвий раз нагадувати, що Туреччина – фантастична країна. У ній поєдналися природні багатства, комфортний клімат, якісний сервіс та автентична культура. Чого лише вартують Памуккале та Каппадокія. Ну, і звісно ж, куди без Стамбулу. Хто побував там бодай раз, ще довго згадуватиме його аромат міцного турецького чаю та галас чайок біля Босфору.
На щастя, Туреччина відкрита для українських туристів навіть у часи пандемії COVID-19. А низка авіакомпанії літають до Стамбулу з ключових міст України.
Які авіакомпанії літають з України до Стамбулу / Фото Skyup.aero
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
Турецька влада вже заявила про готовність послабити обмеження після 15 квітня, якщо в країні буде спостерігатися стійке зниження кількості зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.
Наразі ж усі, хто прибувають до Туреччини, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту. Його потрібно зробити у сертифікованій МОЗ лабораторії не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Зверніть увагу, що результат тесту має бути написаний англійською мовою. Це допоможе уникнути непорозумінь.
Тест не потрібен:
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити електронну анкету. Така вимога почала діяти ще з 15 березня. Після заповнення анкети онлайн для мандрівника генерують індивідуальний HES-код.Важливо! HES-код – це десятизначний код, який допомагає ідентифікувати туриста. За допомогою коду турецьке МОЗ контролює поширення COVID-19. Скажімо, якщо у людини, з якою ви контактували, виявили коронавірус, міністерство охорони здоров'я повідомить вас про це.
Зауважимо, що раніше отримання HES-коду також було обов'язковим. Однак ще донедавна туристи могли отримати його лише після прибуття до Туреччини. Зробити це було не так легко, а сама процедура була надзвичайно незручною.
Тож, можна з упевненістю сказати, що вимога заповнити електронну анкету онлайн до прибуття значно полегшує життя туристам.
Заповнити анкету можна на сайті турецького МОЗ.
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Без HES-коду у Туреччині буде важко. Він потрібен туристам в аеропорті, торгових центрах та громадському транспорті. До слова, щоб безперешкодно пересуватися Стамбулом треба купити Istanbul card. Це можна зробити в аеропорту та практично біля кожної зупинки громадського транспорту.
Автомати для купівлі Istanbul card / Фото stmbl.info
Коштує Istanbul card лише 10 турецьких лір. Автомати приймають лише готівку і не видають решту. Але її, на щастя, можна закинути на рахунок карти та використати при оплаті проїзду.
Після того, як ви купите Istanbul card, до неї потрібно прив'язати HES-код. Це можна зробити на офіційному сайті Istanbul card.
Як прив'язати HES-код до Istanbul card / Інструкція 24 каналу
Ще на початку березня у Туреччині почали поступово знімати карантинні обмеження. Тоді дозволили відновити роботу ресторанів, кафе і барів, а також повернули учнів до шкіл. Крім того, у провінціях з низьким і середнім рівнем ризику зараження COVID-19 скасували комендантську годину у вихідні.
Але вже з 20 березня у Туреччині заговорили про третю хвилю пандемії. Наразі там фіксують понад 20 тисяч нових випадків зараження щодня. Через це Стамбул потрапив до червоної зони за рівнем поширення коронавірусу.
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За століття свого існування Стамбул встиг побути столицею трьох імперій – Римської, Візантійської та Османської. Крім того, це єдине місто у світі, яке розташоване одразу у двох частинах світу – Європі та Азії. Тільки уявіть, як довго культури та традиції різного часу змішувалися та вдосконалювалися перед тим, як дійти до наших днів.
Безумовно, Стамбул одне з тих міст, яке варто спробувати не лише на дотик, але й на смак. І для того, щоб встигнути скуштувати та випити всі страви трьох днів точно буде замало! Тому пропонуємо вам чек-лист зі стравами, які обов'язково треба скуштувати у Стамбулі.
Що варто скуштувати у Стамбулі / Фото Getty Images
Національною валютою Туреччини є турецька ліра. Саме нею розраховуються і туристи, і місцеві. До речі, якщо не вдалося обміняти гривні на ліри в Україні – не біда. Готівку можна зняти у банкоматі (їх у Стамбулі чимало), або ж користуватися карткою. Комісія на зняття готівки мінімальна, а курс залежить від вашого банку.
Карткою можна розрахуватися майже будь-де, термінали є навіть у продавців фруктів та сувенірів. Хоча радимо все ж мати декілька десятків лір готівкою.До слова! Згідно з даними Мінфіну, станом на кінець березня 1 турецька ліра коштує 3,5 – 3,7 гривні.
Ціни на кафе можуть приємно вразити туристів з України. Адже подекуди вартість страв в закладах Києва, Львова чи Одеси у рази вища, ніж у стамбульських кафе.
Варто зауважити, що всі ціни актуальні станом на кінець березня 2021 року. Однак вони можуть відрізнятися в залежності від закладу та його місця розташування. І, звісно, не соромтеся торгуватися, особливо купуючи вуличну їжу.
Сіміт у Стамбулі / Фото 24 каналу, Альона Захарова
Це місто може похизуватися унікальною спадщиною і всесвітньо відомими пам'ятками різних епох. У Стамбулі Захід зустрічається зі Сходом, мусульманські мечеті сусідять з християнськими церквами, а на вулицях можна зустріти споруди, яким не одна сотня років.
Найвідоміші пам'ятки Стамбула розташовані в історичному районі Султанахмет. Перебуваючи там, обов'язково зазирніть в:
Блакитна мечеть перебуває на реставрації / Фото Getty Images
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Гранд-базар у Стамбулі / Фото Getty Images
На північ через бухту Золотий Ріг лежить район Галата, увінчаний однойменною вежею. Від Галати починається одна з найпопулярніших вулиць Стамбула — Істікляль, яка виходить на площу Таксім. На північ від площі Таксім знаходиться Нове місто — діловий і фінансовий центр міста. Там розташовані хмарочоси, сучасні торгові та офісні центри, безліч неокласичних будівель і особняків в стилі модерн. І це далеко не всі визначні місця Стамбулу!
Де погуляти у Стамбулі / Фото Getty Images
Сувенірних лавок у Стамбулі чимало. З усіх боків туристів зазивають досвідчені торгаші, які продають солодощі, прикраси, магніти та мініатюри мечетей. Аби не розгубитися у цьому різноманітті речей, барв та ароматів, подбайте про список покупок заздалегідь. Отож, що привести рідним та друзям на згадку про Стамбул?
Найголовніше – вирушаючи у Стамбул, подбайте про мобільний інтернет у роумінгу, очистить пам'ять телефона, захопіть дощовик та гарний настрій.
Бажаємо незабутньої подорожі!