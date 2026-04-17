А будували її майже пів століття. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про все це докладніше.

Її будували 48 років: де стоїть друга за висотою ратуша в Україні, про яку майже не знають?

Снятин – давнє місто на південному сході Івано-Франківської області, на межі Прикарпаття з Буковиною в історичному регіоні Покуття. Перша письмова згадка про нього датована 1158 роком в Іпатіївському літописі, а назва походить від імені боярина Коснятина Сірославича, власника цих земель при дворі галицького князя. Магдебурзьке право Снятину дали у 1448 році.

Місто розташоване між Коломиєю та Чернівцями, тож добиратися найзручніше саме звідти автобусом чи автомобілем. Снятинська ратуша стоїть на центральній вулиці Шевченка на місці колишньої площі Ринок, і її видно ще з-за меж міста, адже вежа там здіймається аж на 50 метрів. Тобто ратуша у Снятині є другою за висотою в Україні після Львівської.

Будівництво її розпочали у 1861 році за проєктом архітектора Йосифа Шрейбера з Чернівців та під керівництвом міського будівничого Антона Берки, як зазначає портал zabytki.in.ua. Споруду зводили у стилі класицизму. Стіни вежі постали у 1868 році, однак завершили все лише у 1909 році – тобто будівництво тривало майже пів століття, 48 років.

Вежа квадратна в плані й складається з трьох частин, що динамічно звужуються догори. Кути декоровані рустами, а над першим рівнем – скульптурна композиція з орлами з розпростертими крилами, що охороняють герб міста. На шпилі вежі розмістили флюгер із датою відкриття ратуші – "1909".

Цікаве про ратушу Снятина, маленького міста на Покутті:

Цікавий факт: у бронзовій кулі під шпилем ратуші Снятина зберігають документи з історії міста, закладені туди у 1958 році під час святкування 800-річчя міста.

Що ще подивитись у Снятині? Усі головні пам'ятки міста компактно зосереджені в центрі: це костел Успіння Пречистої Діви Марії 1843 року, Вірменський костел кінця XVIII століття з будівлею колишньої Польської жіночої школи 1895 року поруч, і синагога початку XX століття.

Також варто звернути увагу на дерев'яну церкву Вознесіння 1838 року з унікальним розписом у стилі українського бароко, відреставрованим у 2011 році. І на Закопанські вілли та австрійську забудову кінця XIX – початку XX століття вздовж вулиці Коснятина.

