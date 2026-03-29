І тут є де розгулятися – понад 7600 островів у Тихому океані, фантастично біорізноманітні та з атракціями на будь-який смак. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповімо про це докладніше.

Тут знайшли одну з найбільших перлин у світі, але й сама країна – перлина: що варто знати про Філіппіни?

Берегова лінія Філіппін сягає 36 289 кілометрів, а це більше, ніж у будь-якої іншої країни Азії. А все тому, що це архіпелаг із понад 7600 островів. Ба більше, Філіппіни розташовані у регіоні з найвищою концентрацією морських видів на Землі.

Це не тільки морська, а й гірська країна. Найвища точка її – гора Апо на острові Мінданао – має 2954 метри висоти (на майже кілометр вища, ніж наша Говерла), і є водночас активним вулканом та популярним місцем для трекінгу. Загалом у країні понад 20 активних вулканів, а землетруси – буденність.

Історія країни давня. Перші люди з'явились на архіпелазі близько 3 тисяч років до нашої ери – то були австронезійські народи, які прийшли морем і заснували тут рибальські та аграрні громади. У 1565 році сюди допливли європейці, а саме іспанці, та заснували першу постійну колонію. Власне, країні дали назву на честь іспанського короля Філіпа II.

Понад 330 років іспанського колоніалізму залишили глибокий слід. Філіппіни – єдина переважно католицька країна в Азії, понад 80% населення сповідує християнство. Після іспано-американської війни 1898 року архіпелаг перейшов до США, і аж у 1946 році, за підсумками Другої світової війни, проголосив незалежність.

Цікавий факт: мало хто знає, що на Філіппінах у 2006 році рибалка знайшов одну з найбільших у світі перлин – вона важить 34 кілограми, це "Перлина Пуерто". А ще це одна з небагатьох країн світу без офіційного розлучення (крім мусульманської меншини) – унікальний правовий феномен у XXI столітті.

Країна надзвичайно біорізноманітна. До прикладу, тут живе філіппінський орел – одна з найрідкісніших і найбільших хижих птахів світу з розмахом крил понад 2 метри (він є національним символом Філіппін). А ще тамарау, карликовий водяний буйвол, що живе тільки на острові Міндоро – він не перевищує зростом дитину, проте має дуже агресивний характер. І як не згадати про тарзіє – це один із найменших приматів у світі, що здатен повертати голову до 180 градусів у кожен бік, майже як сова.

Що подивитися на Філіппінах? На це питання навіть неможливо відповісти коротко. Адже тільки національних парків на архіпелазі понад 30, як зазначає nationalgeographic.com. Не кажучи вже про незліченну кількість пляжів, гір та атракціонів. Тож згадаємо тільки найцікавіше.

Отже, перше – це підземна річка Пуерто-Принсеса на острові Палаван, де можна пропливти човном крізь печеру зі сталактитами просто у море. Друге – це здатні вразити рисові тераси Банауе на острові Лусон, що їх вручну вирізьбили в горах близько 2 тисяч років тому. І третє – знане місто Віган, що зберегло колоніальну іспанську архітектуру майже у первозданному вигляді.

Дайвери й любителі моря не можуть оминути увагою острів Сіаргао з відомими хвилями для серфінгу і кришталевими лагунами. А також острів Калауїт, де можна поплавати поруч із дюгонями – морськими ссавцями, які нібито надихнули легенди про русалок.

