Фахівці радять влітку звертати увагу не лише на красиві локації, але й на умови, які чекають мандрівників у літні місяці, пише Travel Off Path. Є 5 найпопулярніших напрямків, які влітку можуть принести чимало стресу, тому їх краще оминати.

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Куди не варто їхати влітку?

Венеція, Італія

Це місто одне з найвпізнаваніших у світі, але влітку губить свою красу через величезний натовп туристів. Липень та серпень – найгірші місяці для відпустки, оскільки вулички настільки переповнені людьми, що звичайна прогулянка може перетворитися на випробовування.

Біля найвідоміших локацій доведеться витратити багато часу на черги під спекотним сонцем. Щоб хоч частково зменшити туристичний потік, місто повернуло плату за вхід для одноденних відвідувачів.

Барселона, Іспанія

Вже багато років Барселона входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Місцеві жителі дуже невдоволені місцевим туризмом. Через це зросла вартість житла, а громадський транспорт часто перевантажений.

Літня спека й переповнені місяці можуть зіпсувати враження від Барселони, тому подорож сюди краще запланувати на осінь.

Санторіні, Греція

Цей острів приваблює кожного літа тисячі туристів, але в розпал сезону Санторіні може зіпсувати усі враження. Під час заходу сонця тут стає дуже людно, бо величезна кількість мандрівників збираються в одному місці заради знаменитого кадру.

Через перезавантаження інфраструктури виникають затори на дорогах, а ціни на транспорт й харчування різко зростають.

Амстердам, Нідерланди

Кілька років поспіль Амстердам намагається стримати потік туристів. У літні місяці вулиці й канали настільки сильно переповнюються, що відчути атмосферу міста доволі складно. Крім того, тут посилили правила щодо короткострокової оренди й зріст туристичний збір.

Кіото, Японія

Кіото – один з найвідоміших туристичних центрів Японії, однак останнім часом зростає величезний інтерес до нього. У деяких історичних районах ситуація настільки напружена, що влада обмежує доступ туристів до окремих провулків і навіть встановлює бар’єри.

Причиною стало перевантаження локацій і неналежна поведінка частини відвідувачів. Крім того, в Японії влітку висока вологість і спека, тому прогулянки можуть бути дуже виснажливими.

Куди варто поїхати туристам влітку?

Боснія і Герцоговина стрімко набирає популярності серед туристів завдяки природі, культурному різноманіттю та доступним цінам. А от в Італії, Швейцарії та Словенії є мальовничі озера, які можуть бути альтернативою морським курортам. Озеро Гарда, озеро Блед та Інтерлакен пропонують унікальні краєвиди та різноманітні активності для туристів.