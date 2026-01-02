Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Новини LIVE.
Де погуляти в Одесі в січні?
Навіть взимку Одеса не втрачає своєї привабливості, тож прогулянки містом можуть стати справжнім задоволенням. Січень час спокою, коли туристичних натовпів менше, а місто відкриває іншу, більш затишну сторону:
- Міський ринок їжі (Рішельєвська, 9-а) – тут можна скуштувати свіжі смаколики, випити гарячих напоїв і зробити атмосферні фото. Всередині є столики, а іноді проводять невеликі концерти чи навіть вечірки;
- Торгові центри – популярні локації для зимового відпочинку;
- "Рів'єра" на Котовського пропонує боулінг, катання на роликах, батутну арену та парк розваг, а також інтерактивні зони для дітей;
- "Сіті-центри" мають контактні зоопарки, кафе і кінотеатри;
Атмосфера Одеси взимку: дивитись відео
- "Гагарін Плаза" приваблює неоновим кінотеатром і зонами для геймерів, а всередині одного з поверхів можна побачити частину літака;
- Аркадія – навіть взимку це місце залишає атмосферу курорту: можна прогулятися вздовж моря, відвідати кафе різних кухонь, магазини та сувенірні крамниці. Особливо гарно для фото біля зимового узбережжя;
- Музеї – для любителів історії, мистецтва та науки Одеса пропонує безліч варіантів: літературні музеї, художні та археологічні, музеї науки та інтерактивні експозиції. Є музеї для дітей (восковий, шоколадний, науки), а також унікальні локації: музей контрабанди, музей-квартири Леоніда Утьосова та будинок-музей Реріха;
- Квест-руми та VR-розваги – для тих, хто любить інтерактивний відпочинок, в Одесі є кімнати різних жанрів: від розслідувань злочинів до хорорів та віртуальної реальності. Це чудовий спосіб провести час із друзями або сім'єю.
В Одесі в січні можна відвідати також багато вистав та шоу, пише Karabas:
- "Зимовий сніговорот" – зимова казка для дітей, ціни 100 – 400 гривень;
- "Загадка Квіткового Королівства" – театральна вистава, 200 гривень;
- "Щенячий патруль: Рятівники Нового року" – дитяче шоу, 250 – 420 гривень;
- "Як Грінч Вкрав Різдво" – новорічна вистава, 550 – 800 гривень;
- "Снігова королева" – зимовий балет, 570 гривень;
- "Де живуть дива" – циркове шоу для всієї родини, 200 – 600 гривень;
- "Гаррі Поттер на Новий рік" – музична постановка, 350 – 800 гривень;
- "Музичні хіти світового кіно" – концерт класичної та сучасної музики, 220 – 800 гривень;
- "Зимовий бал в Одеській опері" – святковий балет, 360 – 1500 гривень;
Де ще погуляти під час зимових свят?
Ми вже розповідали, куди поїхати в Україні на відпочинок взимку, щоб було так само атмосферно, але недорого. Наприклад, Кам'янець-Подільський, адже немає поганого сезону, щоб туди поїхати. Саме місто і його візитівка – середньовічна фортеця – прекрасні завжди. Цього року різдвяна резиденція на території фортеці працюватиме з 5 грудня по 11 січня. У цей час на території відбуватимуться майстер-класи, концерти та різні святкові події.
Також дізнайтесь про ще одні локації України для спокійного зимового відпочинку. Якщо погода сприяє, почніть знайомство з Франківськом із прогулянки центральною частиною міста. Воно компактне й ідеально підходить для пішого маршруту.