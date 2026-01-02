Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Новини LIVE.

Дивіться також Варіантів більше, ніж ви думали: куди поїхати на лижі на Львівщині

Де погуляти в Одесі в січні?

Навіть взимку Одеса не втрачає своєї привабливості, тож прогулянки містом можуть стати справжнім задоволенням. Січень час спокою, коли туристичних натовпів менше, а місто відкриває іншу, більш затишну сторону:

Міський ринок їжі (Рішельєвська, 9-а) – тут можна скуштувати свіжі смаколики, випити гарячих напоїв і зробити атмосферні фото. Всередині є столики, а іноді проводять невеликі концерти чи навіть вечірки;

Торгові центри – популярні локації для зимового відпочинку;

"Рів'єра" на Котовського пропонує боулінг, катання на роликах, батутну арену та парк розваг, а також інтерактивні зони для дітей;

"Сіті-центри" мають контактні зоопарки, кафе і кінотеатри;

Атмосфера Одеси взимку: дивитись відео

"Гагарін Плаза" приваблює неоновим кінотеатром і зонами для геймерів, а всередині одного з поверхів можна побачити частину літака;

Аркадія – навіть взимку це місце залишає атмосферу курорту: можна прогулятися вздовж моря, відвідати кафе різних кухонь, магазини та сувенірні крамниці. Особливо гарно для фото біля зимового узбережжя;

Музеї – для любителів історії, мистецтва та науки Одеса пропонує безліч варіантів: літературні музеї, художні та археологічні, музеї науки та інтерактивні експозиції. Є музеї для дітей (восковий, шоколадний, науки), а також унікальні локації: музей контрабанди, музей-квартири Леоніда Утьосова та будинок-музей Реріха;

Квест-руми та VR-розваги – для тих, хто любить інтерактивний відпочинок, в Одесі є кімнати різних жанрів: від розслідувань злочинів до хорорів та віртуальної реальності. Це чудовий спосіб провести час із друзями або сім'єю.

Дивіться також Не лише катання на лижах: що робити взимку у Буковелі і дорослим, і малим

В Одесі в січні можна відвідати також багато вистав та шоу, пише Karabas:

"Зимовий сніговорот" – зимова казка для дітей, ціни 100 – 400 гривень;

"Загадка Квіткового Королівства" – театральна вистава, 200 гривень;

"Щенячий патруль: Рятівники Нового року" – дитяче шоу, 250 – 420 гривень;

"Як Грінч Вкрав Різдво" – новорічна вистава, 550 – 800 гривень;

"Снігова королева" – зимовий балет, 570 гривень;

"Де живуть дива" – циркове шоу для всієї родини, 200 – 600 гривень;

"Гаррі Поттер на Новий рік" – музична постановка, 350 – 800 гривень;

"Музичні хіти світового кіно" – концерт класичної та сучасної музики, 220 – 800 гривень;

"Зимовий бал в Одеській опері" – святковий балет, 360 – 1500 гривень;

Де ще погуляти під час зимових свят?