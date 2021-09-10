Ще один курортний острів відкриється для іноземних туристів: які умови в'їзду

В'єтнам має намір дозволити в'їзд на найбільший зі своїх островів – Фукуок. Відкриття заплановано на жовтень.

Проте він відкриється з випробувальним терміном, який триватиме пів року. Про це йдеться в заяві уряду.

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В'єтнам відкриє свій найбільший острів

Зазначається, що таке рішення пов'язане із кризовою ситуацією у сфері туризму після введення локдауну.

Тривала пандемія завдала серйозної шкоди індустрії туризму,

– заявив міністр туризму та культури В'єтнаму Нгуєн Ван Хунг.

Умови в'їзду на острів Фукуок