Мальовниче село Ворстон у Ланкаширі вражає своєю унікальністю: тут лише одна головна вулиця, а на ній розташований заміський ресторан The Calf's Head, який отримав високі оцінки серед туристів, розповідає Express. Це ідеальне місце для одноденної поїздки на природі, з приголомшливими краєвидами на Пендл-Хілл.

Чим унікальне село Ворстон?

Село має багатий історичний фон: на пагорбі Ворсав знайдено доісторичне поховання, а під час робіт у 1778 році виявили тисячу римських монет. Також у Ворстоні збереглися стародавнє бичаче кільце та будівлі II класу, включаючи котедж 17 століття та Старий зал 19 століття.

Заклад The Calf's Head / фото TripAdvisor

Заклад The Calf's Head пропонує гостям меню зі свіжих регіональних продуктів, елітні вина та обід на відкритому повітрі з чудовим видом на село. Відвідувачі хвалять затишну атмосферу, чудову їжу та обслуговування.

Обстановка ідеальна – в огородженому саду біля струмка, з усім необхідним для комфортного відпочинку. Дякую!,

– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor .

Хоч ресторан виглядає простим, його затишна атмосфера та продумане розташування роблять перебування максимально приємним. Саме шарм цього закладу зачаровує туристів і залишає незабутні враження.

Інтер'єр закладу / фото TripAdvisor

Адреса розташування: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англія.

Які ще заклади варті уваги туристів?