Мальовниче село Ворстон у Ланкаширі вражає своєю унікальністю: тут лише одна головна вулиця, а на ній розташований заміський ресторан The Calf's Head, який отримав високі оцінки серед туристів, розповідає Express. Це ідеальне місце для одноденної поїздки на природі, з приголомшливими краєвидами на Пендл-Хілл.
Чим унікальне село Ворстон?
Село має багатий історичний фон: на пагорбі Ворсав знайдено доісторичне поховання, а під час робіт у 1778 році виявили тисячу римських монет. Також у Ворстоні збереглися стародавнє бичаче кільце та будівлі II класу, включаючи котедж 17 століття та Старий зал 19 століття.
Заклад The Calf's Head / фото TripAdvisor
Заклад The Calf's Head пропонує гостям меню зі свіжих регіональних продуктів, елітні вина та обід на відкритому повітрі з чудовим видом на село. Відвідувачі хвалять затишну атмосферу, чудову їжу та обслуговування.
Обстановка ідеальна – в огородженому саду біля струмка, з усім необхідним для комфортного відпочинку. Дякую!,
– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor .
Хоч ресторан виглядає простим, його затишна атмосфера та продумане розташування роблять перебування максимально приємним. Саме шарм цього закладу зачаровує туристів і залишає незабутні враження.
Інтер'єр закладу / фото TripAdvisor
- Адреса розташування: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англія.
Які ще заклади варті уваги туристів?
