Живописная деревня Уорстон в Ланкашире поражает своей уникальностью: здесь только одна главная улица, а на ней расположен загородный ресторан The Calf's Head, который получил высокие оценки среди туристов, рассказывает Express. Это идеальное место для однодневной поездки на природе, с потрясающими видами на Пендл-Хилл.

Чем уникально село Уорстон?

Село имеет богатый исторический фон: на холме Ворсав найдено доисторическое захоронение, а во время работ в 1778 году обнаружили тысячу римских монет. Также в Ворстоне сохранились древнее бычье кольцо и здания II класса, включая коттедж 17 века и Старый зал 19 века.

Заведение The Calf's Head / фото TripAdvisor

Заведение The Calf's Head предлагает гостям меню из свежих региональных продуктов, элитные вина и обед на открытом воздухе с прекрасным видом на деревню. Посетители хвалят уютную атмосферу, великолепную еду и обслуживание.

Обстановка идеальная – в огороженном саду возле ручья, со всем необходимым для комфортного отдыха. Спасибо!,

– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor .

Хотя ресторан выглядит простым, его уютная атмосфера и продуманное расположение делают пребывание максимально приятным. Именно шарм этого заведения очаровывает туристов и оставляет незабываемые впечатления.

Интерьер заведения / фото TripAdvisor

Адрес расположения: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англия.

