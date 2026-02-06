Живописная деревня Уорстон в Ланкашире поражает своей уникальностью: здесь только одна главная улица, а на ней расположен загородный ресторан The Calf's Head, который получил высокие оценки среди туристов, рассказывает Express. Это идеальное место для однодневной поездки на природе, с потрясающими видами на Пендл-Хилл.
Чем уникально село Уорстон?
Село имеет богатый исторический фон: на холме Ворсав найдено доисторическое захоронение, а во время работ в 1778 году обнаружили тысячу римских монет. Также в Ворстоне сохранились древнее бычье кольцо и здания II класса, включая коттедж 17 века и Старый зал 19 века.
Заведение The Calf's Head / фото TripAdvisor
Заведение The Calf's Head предлагает гостям меню из свежих региональных продуктов, элитные вина и обед на открытом воздухе с прекрасным видом на деревню. Посетители хвалят уютную атмосферу, великолепную еду и обслуживание.
Обстановка идеальная – в огороженном саду возле ручья, со всем необходимым для комфортного отдыха. Спасибо!,
– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor .
Хотя ресторан выглядит простым, его уютная атмосфера и продуманное расположение делают пребывание максимально приятным. Именно шарм этого заведения очаровывает туристов и оставляет незабываемые впечатления.
Интерьер заведения / фото TripAdvisor
- Адрес расположения: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англия.
Какие еще заведения достойны внимания туристов?
Узнайте о лучших заведениях Милана. О них рассказал местный Симоне Барлаам. Среди гастрономических фаворитов он называет Pasticceria Grossi возле площади Удине – любимое место после тренировок, Panificio Storico Vailati на Via Vitruvio с домашней атмосферой, а также Pizzeria da Mimmo вблизи Чайнатауна, с которой связаны детские воспоминания.
Или же, знали ли вы, что во Львове есть ресторан, добраться до которого можно только через подъемник. Украинский блогер отметила вкус некоторых блюд, подчеркнув их высокое качество, а также уровень обслуживания, который не уступает ресторанам со звездой Мишлен. Кроме того, туристка похвалила невероятные горные пейзажи, которые открываются из ресторана.