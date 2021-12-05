Ryanair анонсував запуск 9 нових авіарейсів з популярної курортної країни

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair прийняла рішення про розширення маршрутної мережі з популярної країни. Йдеться про Хорватію.

Лоукостер відкриє 9 нових рейсів зі столиці Хорватії – Загребу.

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В липні 2021 року Ryanair відкрив базу в Загребі через дочірню компанію Lauda.

До вересня було запущено вже 15 авіамаршрутів, зокрема до Осло, Карлсруе, Дюссельдорфа, Мальме, Подгориці, Дортмунда, Франкфурта, Парижа та Меммінгена.

Також перед відкриттям бази Ryanair анонсував інші нові напрямки – до Мілану, Брюсселю, Софії, Гетеборгу, Риму та Лондона.

Тоді ж авіакомпанія заявила про відкриття ще 9 рейсів з грудня. Так, Ryanair здійснюватиме польоти з Хорватії до:

Малаги – з 1 грудня;

– з 1 грудня; Манчестера , Дубліна , Салонік – з 2 грудня;

, , – з 2 грудня; Пафосу , Ейндховена , Базелю – з 3 грудня;

, , – з 3 грудня; Мальти – з 4 грудня;

– з 4 грудня; Неаполю – з 17 грудня.

Відтепер маршрутна мережа Lauda матиме 24 напрямки.

Зазначається, що з цими новими маршрутами Ryanair виконуватиме більше рейсів, ніж основний перевізник Croatia Airlines.

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