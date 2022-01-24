Из Украины в Европу от 179 гривен: быстрая распродажа в Wizz Air – детали предложения

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air организовала быструю распродажу. Предлагает своим клиентам билеты из Украины в Европу от 179 гривен (5 евро).

Также в системе бронирования авиаперевозчика есть много билетов от 279 – 309 гривен (9 – 10 евро).

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Wizz Air устроил быструю распродажу

Дешевые билеты по цене от 5 евро доступны по нескольким направлениям из городов Украины. Например, из Киева в Варшаву, Катовице, Вроцлав, Краков, Рим и Милан, из Львова в Мемминген и Вроцлав.

Детали предложения:

распродажа продлится до 24 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;

и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года; скидка применяется только для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

в стоимости самых дешевых билетов только маленькая ручная кладь размером 40x30x20 сантиметров;

забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.

Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:

Ознакомиться с полной картой направлений Wizz Air можно по ссылке

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