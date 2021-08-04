Лоукостер Wizz Air устроил быструю распродажу авиабилетов на рейсы до конца октября

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила однодневную акцию. На рейсы до конца октября действует 20% скидки.

Скидка применяется к тарифу и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф. Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

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Акция действует не на все рейсы – скидка может не применяться к некоторым направлениям или рейсам в определенные дни на выбранном маршруте.



Даже на одном маршруте скидка применяется не на все рейсы / Фото Wizz Air

Если скидка действует на выбранный рейс, она сразу будет показана на этапе бронирования.

24:00 4 августа 2021 года по среднеевропейскому времени. По киевскому – акция завершится уже 5 августа в 1:00 ночи.

Отмечается, если пассажир не полетит из-за ограничений в стране, но авиакомпания выполнит этот рейс – билет "сгорит".

Именно поэтому авиаперевозчик советует оформлять платную услугу Wizz Flex, которую можно оформить только при покупке билета. Ее стоимость от 5 до 18 евро за каждый рейс и каждого пассажира.

Такая услуга позволяет отменять билет и получать 100% его стоимости на Wizz-счет, менять даты вылета и маршрута неограниченное количество раз без штрафа.

Падение цен на авиабилеты Wizz Air

Глава крупнейшего в Центральной Европе лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время. Он объяснил, что сейчас больше предложения, чем спроса. Но основной заработок компания получает через продажу дополнительных услуг.

Он добавил, что за финансовый год в 2020 – 2021 пассажир в среднем тратил около 72,5 евро. Из них 32 евро – за билет, а остальные – на дополнительные услуги. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро до 31,3 евро в пользу цены билета.

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