Знижка застосовується до тарифу та не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо і не входять в обраний тариф. Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

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Акція діє не на всі рейси – знижка може не застосовуватися до деяких напрямків або рейсів в певні дні на обраному маршруті.



Навіть на одному маршруті знижка застосовується не на всі рейси / Фото Wizz Air

Якщо знижка діє на обраний рейс, вона відразу буде показана на етапі бронювання.

Акція триватиме до 24:00 4 серпня 2021 року за середньоєвропейським часом. За київським – акція завершиться вже 5 серпня о 01:00 ночі.

Зазначається, якщо пасажир не полетить через обмеження в країні, але авіакомпанія виконає цей рейс – квиток "згорить".

Саме тому авіаперевізник радить оформляти платну послугу Wizz Flex, яку можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 18 євро за кожен рейс і кожного пасажира.

Така послуга дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок, змінювати дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без штрафу.

Падіння цін на авіаквитки Wizz Air

Голова найбільшого в Центральній Європі лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом. Він пояснив, що зараз більше пропозиції, ніж попиту. Але основний заробіток компанія отримує через продаж додаткових послуг.

Він додав, що за фінансовий рік у 2020 – 2021 пасажир в середньому витрачав близько 72,5 євро. З них 32 євро – за квиток, а решта – на додаткові послуги. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.

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