Wizz Air отложил старт 16 рейсов из Украины: список направлений с новыми датами

18 февраля 2022 , 12:05
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Источник:

Lowcostavia

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отложила дату возобновления некоторых рейсов из городов Украины. Их аж 16.

Об этом свидетельствует анализ системы бронирования.

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Wizz Air отложил старт 16 новых рейсов из Украины

Так, изменения касаются рейсов из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Из Киева лоукостер изменил дату старта полетов в города Австрии, Италии, Португалии и Швейцарии. Что касается Львова, то изменения коснулись Милана, Неаполя и Вильнюса.

При этом Wizz Air возобновит рейсы из Одессы в Италию позже месяца, а в столицу Словакии полетит в июне, а в Афины в сентябре.

Отменил лоукостер только один рейс – из Харькова. Речь идет о Таллинне. Также перенесли начало рейсов в Австрию и Чехию.

Перенесенные рейсы: список

  • Киев – Зальцбург: с 29 марта – с 3 октября
  • Киев – Болонья: с 29 марта – с 3 октября
  • Киев – Катанья: с 27 марта – с 5 мая
  • Киев – Неаполь: с 29 марта – восстановление с 3 мая
  • Киев – Порту: с 7 июля – с 22 сентября
  • Киев – Базель: с 29 августа – с 6 июля
  • Львов – Милан (Мальпенса): с 6 марта – восстановление с 29 марта
  • Львов – Неаполь: с 6 марта – восстановление с 27 марта
  • Львов – Вильнюс: с 27 марта – восстановление с 10 апреля
  • Харьков – Вена: с 27 марта – восстановление с 6 апреля
  • Харьков – Таллинн: отменено с 18 февраля по 26 марта
  • Харьков – Пардубицы: с 7 июля – с 22 сентября
  • Одесса – Афины: с 5 июля – с 20 сентября
  • Одесса – Венеция (Тревизо): с 28 марта – восстановление с 12 апреля
  • Одесса – Рим Фьюмичино: с 29 марта – восстановление с 11 апреля
  • Одесса – Братислава: с 29 марта – с 21 июня

Кроме того, изменения претерпели и расписание рейсов летней навигации. Так, во многих направлениях изменено время или дату вылета.

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Автор: Марта Касіянчук