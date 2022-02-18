Wizz Air отложил старт 16 рейсов из Украины: список направлений с новыми датами

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отложила дату возобновления некоторых рейсов из городов Украины. Их аж 16.

Об этом свидетельствует анализ системы бронирования.

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Wizz Air отложил старт 16 новых рейсов из Украины

Так, изменения касаются рейсов из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Из Киева лоукостер изменил дату старта полетов в города Австрии, Италии, Португалии и Швейцарии. Что касается Львова, то изменения коснулись Милана, Неаполя и Вильнюса.

При этом Wizz Air возобновит рейсы из Одессы в Италию позже месяца, а в столицу Словакии полетит в июне, а в Афины в сентябре.

Отменил лоукостер только один рейс – из Харькова. Речь идет о Таллинне. Также перенесли начало рейсов в Австрию и Чехию.

Перенесенные рейсы: список

Киев – Зальцбург : с 29 марта – с 3 октября

: с 29 марта – с 3 октября Киев – Болонья : с 29 марта – с 3 октября

: с 29 марта – с 3 октября Киев – Катанья : с 27 марта – с 5 мая

: – с 5 мая Киев – Неаполь : с 29 марта – восстановление с 3 мая

: с 29 марта – восстановление с 3 мая Киев – Порту : с 7 июля – с 22 сентября

: с 7 июля – с 22 сентября Киев – Базель : с 29 августа – с 6 июля

: с 29 августа – с 6 июля Львов – Милан (Мальпенса): с 6 марта – восстановление с 29 марта

(Мальпенса): с 6 марта – восстановление с 29 марта Львов – Неаполь : с 6 марта – восстановление с 27 марта

: с 6 марта – восстановление с 27 марта Львов – Вильнюс : с 27 марта – восстановление с 10 апреля

: – восстановление с 10 апреля Харьков – Вена : с 27 марта – восстановление с 6 апреля

: с 27 марта – восстановление с 6 апреля Харьков – Таллинн : отменено с 18 февраля по 26 марта

: отменено с 18 февраля по 26 марта Харьков – Пардубицы : с 7 июля – с 22 сентября

: с 7 июля – с 22 сентября Одесса – Афины : с 5 июля – с 20 сентября

: с 5 июля – с 20 сентября Одесса – Венеция (Тревизо): с 28 марта – восстановление с 12 апреля

(Тревизо): с 28 марта – восстановление с 12 апреля Одесса – Рим Фьюмичино : с 29 марта – восстановление с 11 апреля

: с 29 марта – восстановление с 11 апреля Одесса – Братислава: с 29 марта – с 21 июня

Кроме того, изменения претерпели и расписание рейсов летней навигации. Так, во многих направлениях изменено время или дату вылета.

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