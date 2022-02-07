В частности, авиаперевозчик запустит новые рейсы из Лондона и Албании. Подробности читайте дальше!

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Новые рейсы Wizz Air из Лондона

В феврале – марте авиакомпания запускает новые направления из аэропорта Лондон-Гатвик в Италию и Болгарию.

Так, с 30 января авиакомпания уже начала выполнять рейсы в болгарскую Варну – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

На февраль Wizz запланировал рейсы в Бургас с частотой полетов два раза в неделю – каждый вторник и субботу. Впоследствии количество рейсов увеличат до трех.

Рейсы в Венецию будут выполняться с 3 марта ежедневно, кроме вторника и субботы. А с 29 марта Wizz Air будет летать в Палермо дважды в неделю – каждый вторник и субботу.