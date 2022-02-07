В частности, авиаперевозчик запустит новые рейсы из Лондона и Албании. Подробности читайте дальше!
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Новые рейсы Wizz Air из Лондона
В феврале – марте авиакомпания запускает новые направления из аэропорта Лондон-Гатвик в Италию и Болгарию.
Так, с 30 января авиакомпания уже начала выполнять рейсы в болгарскую Варну – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.
На февраль Wizz запланировал рейсы в Бургас с частотой полетов два раза в неделю – каждый вторник и субботу. Впоследствии количество рейсов увеличат до трех.
Рейсы в Венецию будут выполняться с 3 марта ежедневно, кроме вторника и субботы. А с 29 марта Wizz Air будет летать в Палермо дважды в неделю – каждый вторник и субботу.
Карта новых рейсов из Лондона / Фото Wizz Air
Новые рейсы Wizz Air из Албании
Авиакомпания сообщила, что в апреле начнет выполнять два новых рейса из Тираны. Первый из них в немецкий Фридрихсхафен – каждый день, кроме вторника и воскресенья. А второй – в Римини в Италии, каждый вторник и субботу.
Также с 1 июня из албанского Кукеса запланированы рейсы в Баден-Баден, а с 3 июня во французско-швейцарский аэропорт Базель-Мулуз-Фрайбург.
Кроме того, с 4 июня каждый вторник и субботу Wizz Air будет летать из Кукеса в Вену, Мюнхен и Мемминген.
Карта новых рейсов из Албании / Фото Wizz Air