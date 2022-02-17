Лоукостер считает, что обязан осуществлять перевозку пассажиров в страну и из нее, пока это будет безопасно. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.
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Ryanair будет летать в Украину, пока это будет безопасно
Майкл О'Лири не видит причин для прекращения полетов, если европейские авиавласти не сообщают об угрозах полетов в Украину.
Это наша обязанность и обязательства… поддерживать народ Украины, пока там не будет войны или ракет,
– заявил О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.
Он говорит, что важно не паниковать. Людям нужно вернуться домой, уехать и улететь за границу в ЕС, поэтому, по его словам, авиакомпании должны предоставлять такие услуги.
Кроме того, О'Лири подтвердил ранее озвученные планы по базированию в Украине до 20 самолетов, если Россия не вторгнется. Еще объявил о планах выполнять 230 рейсов еженедельно из трех украинских аэропортов нынешним летом.
"Нападение" России на Украину 16 февраля: коротко
- Немецкое издание Der Spiegel "спрогнозировало", что 16 февраля может состояться новое российское вторжение в Украину. Такую информацию журналисты якобы получили от американских спецслужб;
- На фоне таких заявлений главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Министр обороны Алексей Резников поспешили успокоить украинцев. Мол, повторения 2014 года не будет и агрессор не сможет взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город;
- Так, тревожные прогнозы о "российском вторжении в Украину" ночью против 16 февраля не сбылись. В этот день Украина впервые отметила День единения;
- Силовые ведомства успокоили, что ситуация – под контролем. СМИ показали, как Москва вывозит часть техники из оккупированного Крыма;
- Зарубежные СМИ уже не называют конкретных дат "нового нападения России", но утверждают, что оно может произойти "в любое время".