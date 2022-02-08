При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что доступные направления не найдены.

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Какие рейсы отменены

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует отменить 6 международных маршрутов из Харькова:

Будапешт,

Бергамо,

Вильнюс,

Краков,

Познань,

Варшаву.

Следует знать. Ранее популярные лоукостеры уже сокращали рейсы из Харькова, но не заявляли о возможности прекращения сотрудничества с украинскими городами.

Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала:

Вена,

Краков,

Варшаву.

Однако в условиях COVID-19 лоукостер столкнулся с пониженным спросом, что привело к неоднократным изменениям в расписании и отмене многих рейсов.

Вероятно, на решение Ryanair повлиял риск нападения России. Однако официальные представители компании еще не предоставили комментарии.

Напомним, что с 1 – 28 февраля Ryanair остановил обслуживание направлений Киев – Быдгощ, Львов – Бари, Львов – Палермо, Львов – Турин, Львов – Братислава, Херсон – Краков, Херсон – Вену.