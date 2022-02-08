При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что доступные направления не найдены.
Поездка зимой: о каких правилах должен помнить каждый водитель
Какие рейсы отменены
Ранее сообщалось, что Ryanair планирует отменить 6 международных маршрутов из Харькова:
- Будапешт,
- Бергамо,
- Вильнюс,
- Краков,
- Познань,
- Варшаву.
Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала:
- Вена,
- Краков,
- Варшаву.
Однако в условиях COVID-19 лоукостер столкнулся с пониженным спросом, что привело к неоднократным изменениям в расписании и отмене многих рейсов.
Вероятно, на решение Ryanair повлиял риск нападения России. Однако официальные представители компании еще не предоставили комментарии.