При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что доступные направления не найдены.

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Какие рейсы отменены

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует отменить 6 международных маршрутов из Харькова:

  • Будапешт,
  • Бергамо,
  • Вильнюс,
  • Краков,
  • Познань,
  • Варшаву.

Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала:

  • Вена,
  • Краков,
  • Варшаву.

Однако в условиях COVID-19 лоукостер столкнулся с пониженным спросом, что привело к неоднократным изменениям в расписании и отмене многих рейсов.

Вероятно, на решение Ryanair повлиял риск нападения России. Однако официальные представители компании еще не предоставили комментарии.