При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що доступні напрямки не знайдені.
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Які рейси скасовано
Раніше повідомлялося, що Ryanair планує залишити 6 міжнародних маршрутів з Харкова:
- Будапешт,
- Бергамо,
- Вільнюс,
- Краків,
- Познань,
- Варшаву.
З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала:
- Відень,
- Краків,
- Варшаву.
Проте в умовах COVID-19 лоукостер зіткнувся зі зниженим попитом, який призвів до неодноразових змін у розкладі та скасування багатьох рейсів.
Ймовірно, на рішення Ryanair, вплинув ризик нападу Росії. Однак офіційні представники компанії ще не надали коментарів.