При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що доступні напрямки не знайдені.

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Які рейси скасовано

Раніше повідомлялося, що Ryanair планує залишити 6 міжнародних маршрутів з Харкова:

Будапешт,

Бергамо,

Вільнюс,

Краків,

Познань,

Варшаву.

Варто знати. Раніше популярні лоукостери вже скорочували рейси із Харкова, але не заявляли про можливість припинення співпраці з українськими містами.

З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала:

Відень,

Краків,

Варшаву.

Проте в умовах COVID-19 лоукостер зіткнувся зі зниженим попитом, який призвів до неодноразових змін у розкладі та скасування багатьох рейсів.

Ймовірно, на рішення Ryanair, вплинув ризик нападу Росії. Однак офіційні представники компанії ще не надали коментарів.

Нагадаємо, що з 1 – 28 лютого Ryanair зупинив обслуговування напрямків Київ – Бидгощ, Львів – Барі, Львів – Палермо, Львів – Турин, Львів – Братислава, Херсон – Краків, Херсон – Відень.