Так, з 1 – 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова, Києва та Херсона. Ділимося переліком скорочених напрямків.
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Ryanair скасовує рейси у лютому: деталі
Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:
- Київ – Бидгощ до 28 лютого,
- Львів – Барі до 28 лютого,
- Львів – Палермо до 28 лютого,
- Львів – Турин до 28 лютого,
- Львів – Братислава до 28 лютого,
- Херсон – Краків до 28 лютого,
- Херсон – Відень до 28 лютого.
Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси, так і продовжити скасування рейсів на березень.
Раніше лоукостер призупинив 23 маршрути з балканських країн, зокрема із нової бази в столиці Хорватії, Загреб. За словами генерального директора компанії Майкла О'Лірі, таке рішення було прийнято на тлі відсутності попиту та поширення Омікрону.