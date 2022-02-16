Лететь по акционным билетам можно из аэропортов Киева, Львова и Одессы. Важно, что билеты из Харькова и Херсона временно недоступны для бронирования.

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Распродажа билетов в Ryanair

На сайте перевозчика указано, что билеты стоимостью 7,99 евро в одну сторону доступны по следующим направлениям:

Братислава (Словакия);

Варшава Модлин (Польша);

Гданьск (Польша);

Катовице (Польша);

Вильнюс (Литва).

Билеты стоимостью 7,99 евро / Скриншот Ryanair

За 8,89 евро авиаперевозчик распродает билеты в Кельн (Германия). Также можно купить билет в одну сторону за 9,99 евро. По аукционному тарифу перевозчик предлагает путешествие в:

Болонью (Италия);

Пизу (Италия);

Рим (Италия);

Турин (Италия);

Милан (Италия);

Лондон (Великобритания);

Манчестер (Великобритания);

Мемминген (Германия);

Братиславу (Словакия);

Будапешт (Венгрия).

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От 12 евро путешественники смогут улететь в Бари, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает ручную кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. При бронировании билетов действуют гибкие правила смены даты путешествия.

Важно! Условия въезда в страны Европы могут изменяться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому перед бронированием билетов следует проверить правила пересечения границы на сайте МИД Украины.